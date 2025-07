Голям пожар в Полша, засегнати са над 200 апартамента (ВИДЕО)

Пожарът, който избухна в полския град Зомбки, в покрайнините на столицата Варшава, и засегна 200 жилища вчера вечерта, до голяма степен е овладян, съобщи днес ръководителят на Държавната противопожарна служба, цитиран от Полската агенция по печата (ПАП), предава БТА. Вчера привечер се запали покривът на една жилищна сграда, като пламъците се разпространиха към още най-малко две други сгради и засегнаха около двеста жилища. Днес пожарникарите продължават работа на терен, като гасят последните огнища от пожара.

Противопожарната служба заяви, че пожарът в Зомбки е овладян и че следващият етап от операцията ще бъде да се провери дали няма останали хора в някоя от сградите. До момента има само трима леко пострадали, които не са били откарани в болница, тъй като са били прегледани на място от медицински екипи.

🚨 Poland 🇵🇱



Several buildings in Zabki have suddenly caught fire. This was followed by 3 other suspicious fires in the metro and an electrical switchboard. The cause is still unknown. pic.twitter.com/VGVoBZWV0w