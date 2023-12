"Границите на Русия никъде не свършват": Москва с провокативен билборд до границата с Естония (СНИМКИ и ВИДЕО)

Този лозунг, от който става ясно, че целият свят принадлежи на Русия и издава неутолимия й апетит да завладява чужди земи едва ли е сложен просто по някаква случайност на границата й с една от съседките й. Самата фраза принадлежи на руския диктатор Владимир Путин, затова и той е изобразен на плаката редом до неизбежната мечка.

А "Границите на Русия не свършват никъде" той каза преди време в отговор на въпроса "Къде свършват границите на Русия?", когато участва в импровизиран урок по география.

This is for those who doubt that Russia will wage wars as long as it exists… Putin: "Russia's borders do not end anywhere." pic.twitter.com/APsRR1v2ma

Russia has placed a poster on the border with Estonia that says “Russia’s borders do not end anywhere.” And State Duma deputy Mironov calls for the return of Texas to Mexico and Alaska to Russia. Hurry up with help. Otherwise there will be trouble for the whole planet pic.twitter.com/0dNCKiSMHR