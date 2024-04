Иранската революционна гвардия задържа израелски танкер в Ормузкия проток (ВИДЕО)

Според съобщението ИРН са заловили контейнеровоз, "свързан с ционисткия режим (Израел)". От там допълват още, че плавателния съд е заловен от специалните части на Военноморските сили при извършване на вертолетна операция. Става ясно още, че корабът вече е насочен към териториалните води на Иран.

Акцията се е провела в Ормузкия проток, става ясно от видеа в Телеграм канала на ASTRA. Според канала NEXTA в социалната мрежа "X" става дума за плаванетел съд, свързан с Zodiac Group - компания, собственост на израелския милиардер Ейел Офер.

Иначе Opмyзĸият пpoтoĸ e жизнeнo вaжeн път зa cвeтoвнaтa пeтpoлнa индycтpия, пpeз ĸoйтo минaвaт нaд eднa пeтa oт глoбaлнитe дocтaвĸи. Toй e oт ĸлючoв зa eдни oт нaй-гoлeмитe изнocитeлĸи нa пaзapa - Иpaн, Cayдитcĸa Apaбия и Oбeдинeнитe apaбcĸи eмиpcтвa (OAE).

Иран ще понесе "последиците" от ескалацията на конфликта в региона, предупреди израелската армия след залавянето на контейнеровоза. "Иран ще понесе последствията да ескалира още повече ситуацията", заплаши военният говорител Даниел Хагари в изявление, цитирано от АФП.

⚡️Iranian forces have seized the container ship MSC ARIES in the Strait of Hormuz



The vessel was moving under the Portuguese flag and is apparently affiliated with Zodiac Group, a company owned by Israeli billionaire Eiel Ofer, The Times of Israel reported. pic.twitter.com/FfAYm4cqev