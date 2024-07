Тропическа буря във Виетнам, има загинали и хора в неизвестност (СНИМКА)

Внезапни наводнения и свлачища в резултат на тропическата буря "Прапирон" станаха причина за смъртта на най-малко 10 души, а 9 са в неизвестност в Северен Виетнам, предаде Ройтерс, като се позова на правителствената агенция за справяне с бедствията.

Според службата бурята, която във вторник достигна сушата в Куанг Нин, е донесла проливни дъждове в по-голямата част от северната част на страната през последните няколко дни, като в някои части валежите са надхвърлили 300 мм.

Седем души са загинали в провинция Шонла, двама - в провинция Диенбиен и един - в столицата Ханой, съобщиха властите.

ОЩЕ: Ураганът "Берил" остави близо 3 млн. семейства без ток в Тексас

Снимки, публикувани в държавните медии, показват, че придошлите води са залели стотици къщи до покривите в провинция Диенбиен и са разрушили или затрупали пътища в района.

В резултат на бурята са наводнени близо 30 000 хектара оризови и зеленчукови култури и са загинали близо 20 000 глави едър рогат добитък и домашни птици, посочва службата за справяне с бедствията.

Според националната метеорологична служба валежите в Северен Виетнам намаляват и през следващите дни в района се очаква нова гореща вълна.

Flash Floods And Landslides Kill Seven In Vietnamhttps://t.co/klnD8qiEe2 pic.twitter.com/WKF2KTPOi7