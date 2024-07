Тръмп преди срещата с Нетаняху: Израел трябва бързо да прекрати войната

Ден преди да се срещне с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, кандидатът за президент на САЩ от Републиканската партия Доналд Тръмп призова за бързо прекратяване на войната на Израел срещу "Хамас" и за връщане на заложниците.

Страната трябва по-добре да управлява „връзките си с обществеността“, посочи още бившият президент на Щатите.

Войната трябва да се прекрати бързо, „защото те са унищожени от тази публичност, а знаете, че Израел не е много добър в областта на връзките с обществеността“, каза Тръмп в интервю за Fox News. Той имаше предвид международния натиск над близкоизточния съюзник на САЩ да спре кръвопролитията в Газа, започнали след клането на "Хамас" в Израел на 7 октомври 2023 г.

Бившият американски президент също така критикува онези пропалестински демонстранти, които протестираха по време на вчерашната реч на Нетаняху пред Конгреса на САЩ.

Тръмп призова за едногодишна присъда затвор за оскверняване на американското знаме, след като демонстрантите свалиха флагове на САЩ пред Конгреса и вместо това поставиха палестински.

During Netanyahu's speech to Congress, pro-Palestinian vandals removed American flags from flagpoles and replaced them with Palestinian flags



"Iran's useful idiots," as Netanyahu called them, shouted "Burn this shit" and "Allahu Akbar" as they burned the U.S. flag that had been… pic.twitter.com/E9ueIK9YI8