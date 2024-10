"Искаме да сме в европейското семейство": Българин в Молдова разкри как се купуваха гласове с руски рубли

"Ние искаме да сме част от европейското семейство. За мен резултатите от допитването не е показателно, защото имаше много фалшиви новини и пропаганда. Най-голямата изненада е, че 31% от населението на Приднестровието казаха "да" на ЕС, докато Гагаузия и Тараклия например показаха по-малка подкрепа".

Това сподели изпълнителният директор на Центъра за граждански инициативи за националните малцинства в Молдова Михай Пейков. Припомняме, че молдовците казаха "да" на Европейския съюз, но референдумът мина много тежко и с инфарктна минимална преднина. На произведения референдум за присъединяване към Европейския съюз при преброени 99,41% от гласовете с "да" са гласували 50,39% от избирателите, а с "не" – 49,16 на сто, сочат данните на Централната избирателна комисия.

По думите му обаче е имало вербуване на хората с фалшива пропаганда. "Молдовският олигарх Илан Шор, избягал в Москва, създаде политически блок "Победа", който купува гласове и не го крие. Всеки активист получава от 50 до 150 евро. Тези хора преди време ходеха в Москва, за да получат кеш 5 до 10 000 долара, след това тези пари се използваха за купуване на гласове", обясни Пейков.

Припомняме, че от Европейската комисия вече подчертаха как референдумът за членство в ЕС и първият тур на президентските избори в Молдова са се провели в условията на "безпрецедентна намеса" от страна на Русия.

"Отбелязахме, че гласуването се проведе в обстановка на безпрецедентна намеса и сплашване от страна на Русия с цел дестабилизиране на демократичния процес в Република Молдова", заяви говорителят на Комисията Петер Стано, цитиран от АФП и БГНЕС.

В социалните мрежи вече се разпространяват клипове с молдовци, които признават, че са продали гласа си, за да гласуват против присъединяването към Евросъюза.

