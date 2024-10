Референдумът за ЕС в Молдова: Путин се скъса да купува гласове, но го биха с гол след 90-тата минута

Окончателно - молдовците избраха проевропейския път на страната. Това показват окончателните резултати от референдума, който се проведе заедно с президентските избори.

50,16% от молдовците са дали своя глас "за" записване на тази цел в конституцията на страната. Първоначалните данни даваха повече гласове "против". Решаващ се оказа вотът на молдовците зад граница.

Референдумът се проведе заедно с президентски избори. Проевропейският президент Мия Санду получава по-голямата част от гласовете - 42%. Втори с 26% е Александър Стояногло, бивш главен прокурор, подкрепян от проруската Социалистическа партия. Двамата ще се явят на балотаж след две седмици.

Референдумът за членство в ЕС и първият тур на президентските избори в Молдова се проведоха в условията на „безпрецедентна намеса“ от страна на Русия, заяви Европейската комисия.

„Отбелязахме, че гласуването се проведе в обстановка на безпрецедентна намеса и сплашване от страна на Русия с цел дестабилизиране на демократичния процес в Република Молдова“, заяви говорителят на Комисията Петер Стано, цитиран от АФП и БГНЕС.

На референдума в Молдова страната с „да“ за малко да излезе начело в допитването за членство в ЕС, след като при първото преброяване на гласовете водеше страната с „не“.

В социалните мрежи вече се разпространяват клипове с молдовци, които признават, че са продали гласа си, за да гласуват против присъединяването към Евросъюза.

People in Moldova admitting they would be paid for voting a certain pro-Russian way during the elections.



pic.twitter.com/sHUhMAuK3m