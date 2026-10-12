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Историческа загуба: Пожар унищожи най-стария закрит пазар в Париж (ВИДЕО)

12 октомври 2026, 22:34 часа 803 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Историческа загуба: Пожар унищожи най-стария закрит пазар в Париж (ВИДЕО)

Най-старият закрит пазар за хранителни стоки в Париж, Marché des Enfants Rouges, беше напълно унищожен от пожар в нощта на 11 срещу 12 октомври. Той е функционирал от началото на 17-ти век и е избегнал разрушаване през 80-те години на миналия век. Пожарът е започнал около 4:00 часа сутринта и е бил потушен, но според Ариел Вайл, кмет на централните райони на Париж, сградата на пазара е била напълно унищожена.

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Пострадали

Според спасителите металните конструкции в сградата са се срутили. Един човек е бил ранен: един пожарникар е получил „леки наранявания“. Огънят не се е разпространил към съседните сгради. „Съкрушени сме. Около 20 души са загубили сергиите си. Има много емоции и тъга, но и усещането, че сме избегнали най-лошото“, каза Ариел Вайл. цитиран от Le Monde.

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Спасителите са получили сигнал за пожара в 4:15 часа сутринта в понеделник. Пазарът е затворил около 20:00 часа предната вечер. Причината за пожара е неизвестна.

1615 г.

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Пазарът е основан през 1615 г. и е получил името си от близкия приют за деца. През 1982 г. сградата на пазара е обявена за исторически паметник от Париж. Въпреки това властите скоро започват сериозно да обсъждат разрушаването ѝ: кметството на Париж разработва планове за радикална реконструкция, която включва изграждането на детска градина и читалище на мястото.

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Под обществен натиск тези планове в крайна сметка са изоставени. Вместо това е одобрен шестгодишен план за реконструкция, чиято цена се оценява на 3 милиона евро. Оригиналните метални и дървени рамки и стъклен покрив са възстановени. Приблизително 1000 квадратни метра пространство е помещавало както обикновени търговски сергии, така и повече от дузина павилиони, предлагащи улична храна.

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Париж пазар пожар Marché des Enfants Rouges
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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