Дали Иран не превърна в руини най-голямата военноморска база на САЩ в Близкия изток? Пусти улици и кей, на които никой не бърза да се върне – така изглежда обстановката в Бахрейн днес. Базата, в която се помещаваше щабът на Пети флот на САЩ, е напълно опразнена след месеци на ирански удари, съобщава "The Washington post". Още: The Washington Post: Иран атакува американска военна база със Starlink, Мъск е бесен (ВИДЕО)
Щети за над 400 млн. долара
От първоначалните 8000 американски военнослужещи, членове на техните семейства и външни изпълнители е останала само малка част. Според Изследователската служба на Конгреса щетите надхвърлят 400 милиона долара, но администрацията на американския президент Доналд Тръмп почти не коментира въпроса. Представители на военноморските сили, от своя страна, вече не си подбират думите и заявяват, че Иран е превърнал базата в Бахрейн в руини.
Has Iran blasted America’s largest naval base in the Middle East to hell? Empty streets and a pier no one is rushing to return to — this is the scene in Bahrain today. The base that housed the headquarters of the US Fifth Fleet has been left deserted after months of Iranian strikes, The Washington Post reports. Only a small fraction of the 8,000 military personnel, their family members and contractors remain. According to the Congressional Research Service, the damage exceeds $400 million, yet the Trump administration has said little about it. Navy officials, meanwhile, are no longer mincing their words, saying that Iran blasted Bahrain to hell. Chief of Naval Operations Admiral Daryl Caudle even acknowledged that the fleet would not return “anytime soon,” while the Pentagon is considering relocating forces to Israel and Jordan. In reality, the base is damaged and deserted, but still standing. Meanwhile, local merchants who spent years tailoring suits for American sailors miss their customers.— NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2026
Адмирал Дарил Кодъл, началник на военноморските операции, дори призна, че флотът няма да се върне "в скоро време", докато Пентагонът обмисля преместване на силите в Израел и Йордания.
В действителност базата е понесла множество щети и изоставена, но все още съществува. Междувременно местните търговци, които с години са шили костюми за американските моряци, тъгуват по своите клиенти.
Още: С тригодишно закъснение: САЩ приеха на въоръжение хиперзвуковите ракети Dark Eagle