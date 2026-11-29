През първата седмица на март, 2026 годин, докато САЩ и Израел бомбардират Иран, а Техеран изстреля ракети и дронове по американски военни бази в Близкия изток, милиардерът Илон Мъск е научил за два случая на неразрешено използване на неговата сателитна интернет услуга Starlink, съобщи The Washington Post. Още: Тръмп и втръсналите му клишета: Жертвата Украйна е наравно с агресора Русия. Няма проблем с Хуанг и Nvidia, хубаво е да се договорим с Иран (ВИДЕО)

Четирима души, запознати с операциите, потвърдиха пред изданието, че Иран е използвал "Старлинк" (Starlink) за военната си кампания срещу американските сили. Източниците, както и други интервюирани лица, са пожелали анонимност, позовавайки се на опасения от ответни действия от страна на Мъск или на организациите, към които принадлежат.

Как Иран използва Starlink?

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Поверителна актуализирана информация от Централното командване на САЩ, предоставена на министъра на отбраната Пийт Хегсет това лято, описва накратко как Иран използва технологията за осигуряване на командване и управление на своите сили, както и за наблюдение на операции с еднопосочни ударни дронове, заяви пред The Washington Post източник, запознат с доклада.

Според същия източник, системата "Старлинк" (Starlink) вероятно е служела като алтернативен канал за комуникация в момент, когато американските сили са били съсредоточени върху извеждането от строя на традиционните системи за връзка.

Говорителката на Пентагона Кингсли Уилсън заяви пред изданието: "Не сме запознати със съществуването на доклад от Централното командване, който да засяга тази тема". Тя отказа да уточни дали Иран използва "Старлинк" в по-широк мащаб в рамките на своите военни операции.

Has Iran blasted America’s largest naval base in the Middle East to hell? Empty streets and a pier no one is rushing to return to — this is the scene in Bahrain today. The base that housed the headquarters of the US Fifth Fleet has been left deserted after months of Iranian strikes, The Washington Post reports. Only a small fraction of the 8,000 military personnel, their family members and contractors remain. According to the Congressional Research Service, the damage exceeds $400 million, yet the Trump administration has said little about it. Navy officials, meanwhile, are no longer mincing their words, saying that Iran blasted Bahrain to hell. Chief of Naval Operations Admiral Daryl Caudle even acknowledged that the fleet would not return “anytime soon,” while the Pentagon is considering relocating forces to Israel and Jordan. In reality, the base is damaged and deserted, but still standing. Meanwhile, local merchants who spent years tailoring suits for American sailors miss their customers. — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2026

На 1 март ирански дрон извърши удар по американски военен обект в пристанище Шуайба, Кувейт, при което загинаха шестима американски военнослужещи. От Централното командване са отказали да отговорят на подробни въпроси относно евентуалното използване на "Старлинк" от страна на Иран, включително за възможното ѝ прилагане при въпросната атака. Пентагонът все още не е оповестил резултатите от разследването на нападението.

В рамките на часове след случилото се на 1 март SpaceX въведе изисквания за проверка на самоличността за въздухоплавателни средства, летящи със скорост над 100 мили в час – информация, която идва от пилоти в общата авиация и имейли от клиенти, цитирани от вестника.

Според информация на The Washigton Post, Мъск е бил разгневен и от факта, че американските военни са използвали системата Starshield – военната версия на Starlink – за дронове-камикадзе, като същевременно са плащали за по-евтин абонамент, предназначен единствено за наземни операции. Въпросните дронове са LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System – "Евтина безпилотна бойна ударна система"). Абонаментът за Starshield струва пет пъти повече от този за наземни цели, посочва вестникът, позовавайки се на източник, запознат със случая.

На 1 март, в отговор на твърдения, че американските военни използват Starlink в дроновете от системата LUCAS, Мъск написа в платформата "X": "Използването на терминала за оръжейни системи е в нарушение на търговските условия за ползване на Starlink. Това правило важи за всички потребители, а достъпът се преустановява, щом такова нарушение бъде открито".

@ChrisO_wiki It is a violation of commercial Starlink terms of service to use the terminal for weapon systems. This applies to all users and is shut down when discovered. There is a separate network called Starshield, which is operated by the US government. This is not under SpaceX control. — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2026

През май, след като "Ройтерс" съобщи, че SpaceX се е опитала да увеличи месечния абонамент за Starshield – използван за насочване на дроновете LUCAS – от около 5000 на 25 000 долара, Мъск обвини Пентагона в "неправомерно използване на гражданската система Starlink за военни цели". Лице, запознато със спора относно цената, заяви пред The Washington Post, че някои военни са останали с усещането, че са "държани като заложници" в хода на преговорите.

Към края на първата седмица на март поне двама ръководни служители са били уволнени заради случаите на злоупотреба, съобщи пред The Washington Post източник, запознат с вътрешните дискусии в компанията.

Мъск е бесен

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Вестникът отбелязва, че Мъск е бил допълнително разярен, тъй като по-малко от два месеца по-рано е предприел действия, за да попречи на Русия да използва "Старлинк" (Starlink) във войната в Украйна. След като през януари Украйна откри отломки от руски дрон с голям обсег тип "Италмас" (Italmas), на чието крило е имало терминал на "Старлинк", компанията "СпейсЕкс" (SpaceX) преустанови обслужването на терминали, които се движат със скорост над 70 км/ч (около 45 мили в час) на територията на Украйна, и съвместно с Киев изготви списък, в който влизат одобрени за употреба терминали на Starlink.

В седмиците след атаката срещу пристанище Шуайба, "СпейсЕкс" е въвела изискване към оторизираните дистрибутори да проверяват самоличността на всеки клиент, който закупува терминал и активира услугата. Компанията също така е спряла своята програма за непряка дистрибуция, която е позволявала продажби чрез посредници. На страница за поддръжка на "Старлинк", появила се през април, се посочва, че предишният подход е "създал риск от неспазване на правилата и е намалил видимостта по отношение на крайните клиенти".

Представители на сателитната индустрия заявиха The Washington Post, че SpaceX технически би могла да изключи терминалите над Иран, но това би лишило от достъп и дисидентите, както и обикновените иранци, които използват Starlink, за да заобиколят държавния контрол върху интернет. За разлика от ситуацията в Украйна, в Иран няма надежден орган, който да управлява списък с разрешени за ползване устройства, посочиха те.

Белият дом не отговори на запитване за коментар относно актуалния статут на Starlink в Иран. От SpaceX и Илон Мъск също не коментират публично.

Стивън Фелдщайн от фондацията "Карнеги" за международен мир заяви, че въпросът се свежда до "кой има контрол над значителен военен актив: САЩ или частно лице?". Запазването на Starlink за Иран може да помогне на протестиращите и събирането на данни с отворен код, но също така оставя път на иранските сили да използват контрабандни или конфискувани терминали, казаха ръководители от индустрията пред вестника. Съобщеното от Пентагона използване на по-евтин план за дронове и по-късните публични сблъсъци относно цените на Starshield показват колко зависими са станали операциите на САЩ от SpaceX - и колко малко официални коментари е предложил отделът, когато е бил попитан за използването на мрежата от двете страни.