Изборните измами в Русия: Няма проблем (ВИДЕО)

Първият пример - жена слага предварително подготвени бюлетини в изборна урна. На видеото има и номер на секцията. За руската прокуратура обаче се оказа невъзможно да открие къде е станало това - затова и руското държавно обвинение го счита за "фейк". Припомняме, че в Русия отдавна има видеонаблюдение на живо във всички изборни секции. По неофициална информация случаят е от Санкт Петербург, а жената на видеото е учител в училище там - има и второ ВИДЕО с нейна колежка: Измислени гласове и мъртви души за Путин: Примери да искаш (ВИДЕО и СНИМКИ)

