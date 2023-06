Издигат КПП-та в Москва, военни камиони забелязани в Краснодар и Ростов (ВИДЕО)

Според информацията униформени проверяват всяко превозно средство, като обръщат специално внимание на камиони, които влизат в руската столица Москва или в административния район на града.

Подобна е ситуацията и в Ростовска област. Забелязани са огромни колони от военни камиони, издигат се КПП-та. Припомняме, че малко по-рано тази вечер Евгений Пригожин обяви, че бойците на ЧВК "Вагнер" вече са на руска територия, като са навлезли именно в Ростовска област.

A Column of Russian National Guard Trucks reportedly spotted on the Highway just to the North of the City of Rostov-on-Don in Southwestern Russia; the Leader of the Wagner PMC Group, Yevgeny Prigozhin claimed that his Forces had Crossed the Border into the Rostov Region earlier… pic.twitter.com/9ahIQSgZH9