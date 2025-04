Издирван от Интерпол на гости в Кремъл: Путин прие Милорад Додик (ВИДЕО)

Владимир Путин е приел в Кремъл президента на босненската Република Сръбска Милорад Додик, който пристигна в Москва снощи. Това съобщи днес журналисти прессекретарят на му Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. Радвам се да Ви видя в Москва", е заявил Путин в началото на срещата. Лидерът на босненските сърби пристигна в Москва въпреки международната заповед за задържането му, издадена от офиса на Интерпол в Сараево, отбелязва агенцията.

По-рано Додик публикува видеосъобщение в социалната мрежа Х, в което заяви, че всяко негово посещение в руската столица започва с отдаване на почит на Паметника на незнайния воин, както и че планира да посети отново Москва на 9 май. Още: Заради международната заповед за ареста на Додик: Белград с протестна нота до Интерпол

"Пристигнах в Москва. Започвам всеки свой престой тук с посещение на Паметника на незнайния воин, за да отдам почит на 28-те милиона руснаци, загинали във Втората световна война. Ще бъда тук отново на 9 май по покана на президента на Руската федерация Владимир Путин, за да отбележа 80-ата годишнина от победата над фашизма", казва Додик във видеото в Х.

На 26 февруари Милорад Додик бе осъден от босненски съд на една година затвор и шест години забрана за политическа дейност за неспазване на решенията на върховния представител на международната общност Кристиан Шмит. На следващия ден в отговор на това парламентът на Република Сръбска прие закони, с които забрани работата на редица централни босненски институции на територията ѝ. Още: Интерпол издирва Милорад Додик

На 17 март съдът на Босна и Херцеговина издаде заповед за арест на Додик и още двама представители на парламента на Република Сръбска.

