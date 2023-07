Изпълняват бойни задачи, докато са пияни: Руски командир раздава шамари (ВИДЕО)

За Бога, вържете го – така продължава трагикомичното видео, а следва и "показно" на втори "войник", в типично неадекватно-весело състояние, познато на немалко хора.

Следва и закана към Чувашия от Зима – ако някой пипне семейството му заради тези разкрития, щял да му го върне. А за финал на видеото руският командир удря шамар на един от нарочилите за препили.

A Russian commander who came to fight in Ukraine complains that his subordinates from Chuvashia are drinking at the frontline.



He hints that they don't have long to live now. pic.twitter.com/QFVjT5OGMP