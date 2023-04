Жан-Мишел Жар ще придружава Макрон на посещението в Китай

Жар е първият западен музикант, който изнася концерт в Китай след смъртта на Мао Дзедун през 1981 г. Посещението му тази седмица подчертава културните връзки, които двете страни споделят.

74-годишният Жар придобива известност в края на 70-те години на миналия век след издаването на иновативния албум "Oxygene", който оказва решаващо влияние върху възникващия по това време жанр на синтезаторната музика.

Electronic music pioneer Jean-Michel Jarre is travelling to China this week as part of a cultural delegation accompanying French President Emmanuel Macron, who starts an official state visit in Beijing on Wednesday. https://t.co/rXdtTgxhFY