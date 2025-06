Кадировец стреля с гранатомет по църква и жилища в Суджа: Краят на историята е като басня (ВИДЕО)

Чеченски войник е заснет да стреля частни къщи и православна църква с викове: "Ахмат сила!", в руския град Суджа. Няколко месеца този град в Курска област, който е изходна точка за транзита на руски природен газ през Украйна за Европа (договорът за този транзит беше прекратен), беше под украински контрол, в рамките на операция "Курск".

Въпросният чеченец (руски телеграм канали се обръщат към него като към "кадировец", както и с други нецензурни думички) стреля с РПГ-22 по жилищна сграда на улица „Карл Маркс“ в Суджа и го прави с усмивка на ръка. На заден план се вижда куполът на църквата "Света Троица" в Суджа.

🤯Kadyrovite in Sudzha fired a grenade launcher at residential houses and Orthodox church while shouting: “Akhmat sila!”



In the video, a Kadyrovite is seen smiling as he fires an RPG-22 at a residential building on Karl Marx Street in Sudzha. In the background — the dome of the… pic.twitter.com/OBa0McEClQ