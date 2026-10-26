Как норвежки депутат наруши закона и вкара нелегално в Украйна дронове

Норвежкият депутат Петер Фрьолих и неговата организация „Fritt Ukraina“ („Свободна Украйна“) са вкарали незаконно в Украйна дронове с термокамери, след като норвежките митнически служби са блокирали пратката. Случката се е разиграла през 2023 г. и за нея Фрьолих разказва сега в новата си книга „Ако войната дойде – как да изберем правилно във времена на криза“ („Om krigen kommer – hvordan velge rett i krisetider“).

Фрьолих е член на дясната партийна формация Консервативна партия. Към онзи момент той е оглавявал парламентарната комисия по контрол и конституционни въпроси, а след това става председател на Комисията по външна политика и отбрана в парламента.

През 2023 г. организацията му закупува цивилни термовизионни дронове за фронта в Украйна, но на митницата пратката е спряна въз основа на остаряла регулация за износ от 1950-те години, третираща тези дронове като оборудване с възможна двойна (военна) употреба.

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След като изпраща спешно запитване до правителството и не получава отговор навреме, Фрьолих поема личен риск и прекарва дроновете през границата в Украйна. По негови думи ситуацията на фронта е била критична и забавянето е можело да коства човешки животи.

Удивителното е, че още на следващия ден правителството реагира и ускорява процедурата, а малко по-късно норвежките износни правила са коригирани. Оттогава насам норвежките граждани и доброволчески организации могат напълно законно да изпращат цивилни дронове в подкрепа на Украйна. Депутатът публично заявява, че въпреки нарушаването на разпоредбите, той не съжалява за действията си, тъй като това е бил единственият морално правилен избор в дадения момент.

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