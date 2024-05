Какво е поразено в петролната рафинерия в Калуга: Първи украински данни (ВИДЕО)

Още: Няма почивка за Русия: Нов успешен удар срещу руска петролна рафинерия (ВИДЕО)

От ГУР изнесоха първи данни за щетите - повредена е инсталацията на атмосферно-вакуумната тръба AVBT-101, както и общо четири резервоара с горива.

A fire broke out at an oil refinery after a drone attack in the Russian Kaluga region



The report says that "three tanks with diesel fuel and a tank with fuel oil" caught fire.



According to the governor, the fire was extinguished. There are no casualties. pic.twitter.com/HAjlShW4y2