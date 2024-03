Руската ПВО "работи", нова руска петролна рафинерия гори (ВИДЕО)

Съобщението внушава как няма проблеми, но както обикновено на лъжата краката са къси. Вече има геолокализирани видеокадри, показващи успешен удар, най-вероятно с дрон, в поредна руска петролна рафинерия. Става въпрос за "Първи завод" - най-голямото предприятие за петролни продукти в областта. Капацитетът на преработка е 1,2 млн. тона годишно, според сайта на предприятието. То се намира на 300 километра от Украйна (геолокализирани данни).

Успешният удар е четвърти такъв за украинците срещу предприятие на руската петролна индустрия: За два дни: Украйна съсипа 10% от рафинирането на горива в Русия (ВИДЕО)

/1. This night Russian oil refinery not far away Kaluga was attacked by drones. Pervyy Zavod is the largest operating petrochemical enterprise in the Kaluga region. The main technological units of Pervyy Zavod are the AVBT-101 hydrocarbon processing complex, the processing… pic.twitter.com/RSa80S2rkQ

Освен това, тази нощ е имало атака с дронове пак във Воронеж. Изглежда цел е била руска военна база в Бутурлиновка - видеокадри подсказват, че вероятно са нанесени щети:

Overnight, UAVs were seen near Buturlinovka, Voronezh region in Russia. South of the town, a military air base is located. It is the second time in a short period of time that UAVs attack this area.



It seems a moment of impact is captured on video. Damage done is still unknown. pic.twitter.com/eg0RvTaVIY