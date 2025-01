Катастрофата с азербайджанския самолет: Руснаците извадиха стенограма и я четат като Дявола - Евангелието

Стенограма със записи от комуникацията на разбилия се в Актау азербайджански самолет "Ембраер 190" и руски диспечерски служби в Грозни и Ростов публикува известният с близостта си до Кремъл руски телеграм канал Baza. Каналът е категоричен: "Както следва от записите, всички ключови решения - от отказ за кацане в Грозни и Махачкала до връщане в Баку и след това полет до Актау - са взети от екипажа независимо. Диспечерите са предложили алтернативни варианти, включително кацане на руски летища, но екипажът е отхвърлил тези предложения. От разговорите става ясно, че командирът на полета не е обявил авария, макар че е имало външно въздействие върху самолета". И добавя, че версията за сблъсък с птици и вероятен взрив на цилиндър с кислород на борда били казани от пилотите.

На първо място, Baza не посочва откъде са стенограмите и не прилага звуков запис в оригинал. Официално е известно, че черните кутии на самолета бяха предадени в Бразилия – защото "Ембраер" е бразилска марка, а проучването им и заключенията са върнати на Азербайджан днес, 15 януари.

Второ, съгласно стенограмата с комуникацията с диспечерската кула в чеченската столица Грозни, още първата реплика на пилотите е, че нямат GPS сигнал. Това е отговорност на руската страна – именно тя е заглушила най-популярната платформа в света за определяне на местоположение, заради украинска атака с дронове и в нито един момент от публикуваното от Baza като стенограма* няма уточнение от руска страна за заглушаване – а беше официално обявено, че в Грозни действа т.нар. план "Килим", който руснаците прилагат за гражданските си летища, когато има опасност от атака с дронове или ракетен удар.

Впоследствие, от публикуваното от Baza става ясно, че пилотите опитват да кацнат в Грозни, диспечерите там ги насочват, но пилотите изрично посочват, че заради липсата на GPS сигнал не могат да извършат необходимия подход към пистата (RNAV GNSS). RNAV е способността да се извършва навигация независимо от всяка наземно базирана система, като навигацията се извършва или на база GPS сензори, или ГЛОНАСС т.е. руският еквивалент на GPS, или чрез сателитна навигация. GNSS е означението за Глобална навигационна сателитна система, която е комбинация от всички съществуващи в момента навигационни системи, включително GPS и ГЛОНАСС. В нито един момент пилотите не казват, че могат да заменят GPS с ГЛОНАСС или да използват GNSS, след като това е комбинация от всички съществуващи навигационни системи в света, включително GPS, от какъвто азерският граждански самолет е лишен според казаното от пилотите.

И още – следният отрязък от разговора, една реплика на диспечерите в Грозни (D) и две последователни на пилотите (Е), като малко по-късно от разговора се разбира, че на всичкото отгоре има и мъгла, а самите диспечери казват как разстоянието между самолета и летището може и да не е точно, защото няма действащ GPS:

8:01:38 D: Азербайджан 8-2-4-3, за ваша информация, не ви виждам на радара, поддържайте текущия курс и докладвайте за премахване.

8:01:52 E: Текущ курс 0-8-0 градуса, разстояние до летището...

8:02:00 E: 3-0 мили, но GPS сигналът е изгубен, информацията може да не е точна.

Малко по-късно, когато самолетът явно тръгва да каца в Грозни, става следното – от двете страни се говори за различни данни за височината на самолета и в крайна сметка избор на пилотите да насочат самолета към Баку:

8:09:23 E: Азербайджан 82-43, снижение на 500 метра, моля, кажете кога да продължим спускането.

8:09:29 D: Азербайджан 82-43, добре.

8:09:43 D: Азербайджан 82-43, според тях... според нашите данни надморската ви височина е 330 метра.

8:09:52 E: Според нашите височината е 500 метра, Азербайджан 82-43.

Всъщност точно след решението да се тръгне за Баку пилотите съобщават, че изглежда ги е ударила птица. Предвид излезли след катастрофата видеокадри и снимки от дупки по корпуса на самолета най-вероятно тогава самолетът е уцелен от руската ПВО. Има реплики, че пилотската кабина е ударена, пилотите мислят, че от птици – и искат информация за това каква е ситуацията в руския град Минерални води, Ставрополски край, като казват, че отклоняват самолета натам: Глас от Русия: След като маймуните на Кадиров свалиха самолета, по света ги е страх да летят до нас

Припомняме, че много бързо след катастрофата руски телеграм канали почнаха да публикуват видеокадри и снимки, показващи щети и дупки по самолета, приличащи на направени от обстрел – вижте отново: Представител на Украйна: Разбилият се в Казахстан самолет е бил улучен от руската противовъздушна отбрана

Минути след като казват, че тръгват за Ставрополски край, пилотите се оплакват от загуба на налягане в кабината и искат информация за ситуацията в Махачкала, като изрично предупреждават, че губят контрол над самолета и че хидравликата е повредена. Тогава диспечерите в Грозни искат потвърждение, че има авария на самолета, но явно връзката не е добра, защото те повтарят въпроса, само че по-различно – дали полетът продължава, и идва отговор, че полетът продължава. Две-три реплики след това пилотите се оплакват, че почти не чуват диспечерската кула в Грозни - дали това се дължи на смущения поради електронно заглушаване предвид руският страх от украински дронове или на нещо друго, не е ясно от стенограмата. В цялата публикувана от Baza комуникация няма изрично предложение от диспечерската кула за пренасочване.

Вече в разговор с диспечерите в Ростов, пилотите на азерския самолет заявяват, че кормилното им управление е повредено и че ще тръгнат към Баку. Малко по-късно е взето решение самолетът да тръгне към Актау – и за Махачкала, и за Баку, и за Актау пилотите искат информация, включително за времето и е видимо от стенограмата, че в Актау климатичните условия са най-добри, а разстоянието и към трите местоположения е на практика еднакво. И в тази комуникация има изрични реплики, които са обозначени като "неразбираемо". Но след като тръгват към Актау, пилотите обясняват, че кислородът в пасажерския салон свършва, защото е избухнал резервоарът с кислород. Диспечерите от Ростов също не предлагат изрично алтернатива - според публикуваното от Baza. Вече при първата комуникация с диспечерите в Актау пилотите официално обявяват код за бедствие, с познатото на всички: "Мейдей, мейдей, мейдей".

