Самолетна катастрофа в Казахстан, има оцелели (ВИДЕО)

Граждански самолет, летящ от столицата на Азербайджан Баку за столицата на Чечения Грозни, се е разбил в близост до Актау, на територията на Казахстан. Според местни информационни източници, от машината е подаден сигнал за бедствие, но подробности се уточняват.

Самолетът е Embraer ERJ-190 - двумоторен реактивен самолет, използван предимно на къси и средни маршрути. Моделът ERJ-190 (E190) е проектиран да превозва от 96 до 114 пътници, в зависимост от конфигурацията. Тези самолети могат да извършват полети с обсег до 4500 километра.

Според Flightaware самолетът е излетял от летището в Баку 11 минути по-рано от разписанието. На крейсерска височина над Каспийско море самолетът издаде аварийния сигнал 7700. А азербайджански медии пишат, че самолетът не е получил разрешение да кацне в Грозни заради гъста мъгла, като се е насочил към Махачкала, а след това се е пренасочил към Актау.

The last two minutes before the passenger plane crashed



It is reported that, 12 people survived. They are hospitalized in Mangistau Regional Hospital in Aktau. pic.twitter.com/doNShz4m3k