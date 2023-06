Киев към чуждите медии: Не поставяйте наравно фактите и пропагандата за взрива в Каховка

"Вбесяващо е, че някои медии съобщават, че "Киев и Москва се обвиняват взаимно" за разрушаването на язовира в Каховка. Това поставя фактите и пропагандата на равна нога. Украйна е изправена пред огромна хуманитарна и екологична криза. Игнорирането на този факт означава да се играе играта на Русия, че "не всичко е очевидно"," написа Кулеба в Twitter.

Infuriating to see some media report “Kyiv and Moscow accusing each other” of ruining the Kakhovka dam. It puts facts and propaganda on equal footing. Ukraine is facing a huge humanitarian and environmental crisis. Ignoring this fact means playing Russia’s “not all obvious” game.