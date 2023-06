Кой взриви язовир "Каховка"? Изглежда са руснаците (ВИДЕА)

След като взривът на язовира стана факт, бяха публикувани и видеа на вторични взривове. Изглежда, причината за това са заложени експлозиви. Язовирът и Каховската ВЕЦ са под руски контрол почти от самото начало на руската инвазия в Украйна, която започна на 24 февруари, 2022 година.

Според официално съобщение от "Укргриденерго", не е възможно ВЕЦ "Каховка" да бъде възстановена.

Украйна: Поне 16 000 души са изложени на риск от наводнения заради Каховка

Mines of the #Russian occupiers detonated near the Kakhovskaya hydroelectric power station. pic.twitter.com/FZXJbcNtnT