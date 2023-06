Взривен е Каховският язовир, Пригожин се подиграва на руските данни за 8 унищожени "Леопард" (ВИДЕО)

За момента няма много яснота какви точно са пораженията, като тече събиране на информация, както и изчисления накъде отива водата и е най-вероятно да има наводнение.

Според началника на военновременната администрация на Херсонска област Олександър Прокудин след няколко часа, докъм 10:00-11:00 сутринта българско време, водата в язовира ще е на критично ниско ниво. Започнала е евакуация на хора в считаните за най-опасни райони.

Има и видеокадри на самия взрив, но те все още не са изследвани, за да се разбере какво точно се е случило. Не е ясно дали става дума за експлозия отвътре – засега това е основната версия на украинците, или удар с ракета или дрон отвън.

Когато миналата година украинската армия настъпваше към Херсон, Каховският язовир се превърна в едно от много опасните места, най-вече заради опасения, че руснаците могат да го взривят, за да затруднят бързо украинско настъпление през Днепър. Още тогава обаче беше уточнено, че при такова развитие на нещата наводнението ще удари главно източния бряг на реката, а не западния, където е Херсон - защото западният е по-висок.

Отчаянието на Путин: Сигнали, че планира да взриви язовир и ядрена бомба

Владимир Леонтиев, ръководител на окупационната администрация, назначена от руските власти за Нова Каховка, първо категорично отрече нещо да се е случило на водноелектрическата централа. "Всичко е спокойно", каза той. Впоследствие, като се изясни какво става, той каза, че язовирната стена се е срутила от старост. После отново измени версията си и "уточни", че горната част на Каховската водноелектрическа централа е разрушена в резултат на обстрел от украинска страна, но самият язовир не е разрушен.

Междувременно, тази нощ имаше пореден масиран обстрел от страна на Руската федерация по Украйна. Отново най-много ракети и дронове бяха насочени към Киев. Според сутрешната сводка на украинския генщаб са свалени 35 от изстреляни 35 крилати ракети Х-101/Х-555, но тепърва ще идват допълнителни данни. Сигурно е, че в Киев има материални щети заради паднали отломки от свалена руска ракета. По Харков също е стреляно, със системи С-300.

Предвид съобщенията за украински атаки в западната част на Донецка област (в района на Угледар) и в източната част на Запорожието, руското военно министерство публикува информация в своя канал в Телеграм, която за пореден път предизвиква съмнения. Причината – според нея са убити над 1500 украински войници и са унищожени 8 танка "Леопард". Видеодоказателства или снимки за това обаче няма.

Руски командир: Хвърлиха срещу нас първите танкове "Леопард"

Не кой да е, а руският олигарх и създател на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин се подигра на тези твърдения на руското военно министерство. "Мисля, че Барон Мюнхаузен може да си отдъхне. С такива нанесени загуби скоро ще можем да завладяваме други планети. Мисля, че унищожихме цялата планета Земята 5 пъти", казва Пригожин в публикация в Телеграм, като определя съобщението за "фантастика".

Отделно Пригожин е категоричен, че ако руското военно министерство продължава в същия дух, до месец и половина Бахмут ще бъде обратно в ръцете на украинската армия.

ОЩЕ: Пригожин тръби за ново руско поражение при Бахмут, руски страх какво става в Запорожието (ВИДЕО)

If the #Russian Ministry of Defense has the same attitude as now, then in a month and a half #Bakhmut will already be under the control of the Armed Forces of #Ukraine, stated Yevgeni #Prigozhin. pic.twitter.com/cF7XdnBVDY