Кой ще диктува мира в Украйна: Русия се демилитаризира и хвърля всичко сега (ОБЗОР - ВИДЕО)

Истински преговори за мир в Украйна – това е темата, по която се шуми най-вече що се отнася до най-значимото геополитическо събитие от вече почти две години и половина.

Кой има изгода сега да говори за мир?

Масово възприятието е, че Украйна трябва да моли и да отстъпва, защото от октомври, 2023 година руската армия държи инициативата на фронта и настъпва. Масово е и възприятието, че за да спечели, Украйна трябва да си върне със силата на оръжието окупираните от руснаците територии. Само че украинският военен анализатор Олександър Коваленко не е съгласен и вижда ситуацията наобратно.

Защо? Според Коваленко, Украйна полага основите за по-силна позиция, защото премина към стратегия на отбрана и нанасяне на възможно най-големи загуби на руснаците. Руската армия настъпва, но 90 пъти по-бавно, отколкото през 2022 година (метри на ден) и с 5 пъти по-големи загуби (убити, ранени и изчезнали по време на акция), твърди Коваленко. "Те са толкова изтощени, че Путин беше принуден лично да отиде в Пхенян, за да отдаде почит, молейки за помощ, а от началото на 2024 г. руски пратеници по цял свят се опитват да договорят закупуването на старо съветско или руско оборудване – от държави от Централна Азия, Близкия изток, Африка и т.н.", подчертава Коваленко, който пита риторично: Чия стратегия се изпълнява по-ефективно – украинската, за нанасяне на максимални загуби, или руската, за завладяване на ключови позиции за цялата война: Русия залага на друга стратегия в Украйна, не на война на изтощение: Украински експерт

Затова Коваленко е убеден – в края на 2024 година Украйна ще има силна позиция за преговори, защото е изтощила в голяма степен руската армия и като човешки потенциал, и като военно-технически. Украинският анализатор изчислява, че на фронта руснаците имат около 3500 танка, но в резерв способни за действие са вече само 2500. До 7-10 месеца при сегашното темпо на загуби руските резерви ще са изчерпани, казва той пред "Обозревател". И добавя – само "Уралвагонзавод" произвежда нови танкове в Русия, по 11-15 месечно, а Русия губи в Украйна по 250-350 танка месечно. Почти за всякаква военна техника в Русия има такива трудности в ново производство и поправка на старо оборудване, а Руският черноморски флот беше превърнат във "флотилия" и в бъдеще в кей за лодки в Новоросийск – говорителят на украинското командване "Юг" капитан Дмитро Плетенчук съобщи на 29 юли, че в басейна на Черно и Азовско море са пратени единствените три руски подводници-носители на ракети "Калибър" именно заради големите загуби на флота. Огромните руски загуби в различни видове военна техника са надлежно документирани (с геолокализирани снимки и видеокадри) от публичния проект Oryx – проектът отчита и украинските загуби. Русия се приближава до обявената от Путин цел на "специалната военна операция" - демилитаризация, само че собствената си, казва Коваленко и пита – готова ли е Руската федерация да воюва до последния танк?: Путин прие най-скромния си военноморски парад: Броят на корабите бележи историческо дъно (ВИДЕО)

Че нещата и с човешките кадри за руската армия не са розови личи от поредното съобщение за увеличение на еднократната премия, ако се запишеш за войник в руските въоръжени сили. Вчера стана ясно, че има законодателна идея всеки чужденец, който иска руско гражданство, да служи първо 2 години в руската армия. В Санкт Петербург вече плащат по 1 800 000 рубли, ако влезеш доброволно в руската армия, с подписан договор за професионална служба. Това е увеличение с 500 000 рубли, коментира руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA и напомня, че през 2022 година Владимир Путин практически направи договорите за професионална военна служба в Русия безсрочни, докато войната в Украйна тече. Освен това - най-малко девет руски федерални области — Воронежска, Ярославска, Арханхелска, Калужка и Ивановска области; републиките Саха, Татарстан и Мордовия; Ямало-Ненецкия автономен окръг — дават между 5000 до 100 000 рубли на всеки, който убеди и доведе човек да се запише в руската армия: Страхът от връщащите се руски войници от Украйна се промъква в Русия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Друга интересна и крайно негативна новина за Русия и състоянието на руските войници – свързваният с руските ВВС телеграм канал Fighterbomber публикува информация за успешна доставка на вода за руската армия в Южна Украйна – 3300 литра за едно летище, за да се задоволят нуждите за 1 месец, но трябват още 23 тона, за да не страдат от липси 7 руски полка. Всъщност в Южна Украйна вече има ограничение и дневна дажба на вода – едва 1 литър на човек, а средната температура в Южна Украйна е 30-35 градуса по Целзий през деня и човек се нуждае от 7-10 литра вода дневно, ако извършва среднотежка или тежка физическа дейност: Няма вода за пиене, но ще завладява: Омагьосаният кръг за руската армия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Кремъл започна да бърза и иска да направи голям пробив, съгласен е и украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб. Той счита, че руснаците ще действат на принципа фронтално напред, независимо от загубите, а няма да търсят как да наложат решаващо технологично превъзходство. Увеличението на руската армия до 690 000 души, към което се стреми, е за да може с голямо числено превъзходство и независимо от загубите руското командване да упражни сериозен натиск в 1-2 направления и най-после руската армия да пробие стратегически – това обаче има смисъл само ако ще се разгръщат операции за бързи удари и настъпление, а не досегашната тактика на бавен напредък, село по село и метър по метър, смята Машовец. Той цитира данни на "Левый Берег, че до февруари, 2024 година, Русия вече е похарчила за войната в Украйна 1,3 трилиона долара – а за руската икономика идват по-тежки времена, въпреки официалните фанфари. И заключва: "Трябва да се подготвим за много трудни и напрегнати следващи 5-6 месеца (заради още по-бурен руски натиск), Кремъл всъщност влиза ол-ин": Основната лихва в Русия ще отиде нагоре - храните поскъпват*

Краят на войната не изглежда близо

Същевременно, Русия изглежда е близо до завършване на подготовката за поредна мащабна въздушна атака срещу обекти на украинската енергийна и транспортна инфраструктура, включително летища. За това предупреждават източници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

"Миналата седмица врагът извърши учебни полети на самолети Ту-160 във формат, говорещ за отработване на удари по Украйна. Това подсказва подготовка на руснаците да използват такива самолети за удари. Рискът от щети за наземни обекти в Украйна остава на досегашното ниво, по-специално повод за притеснение са обекти в Киев и украинските градове в северната и западната част на Украйна", пише в свой материал LB.

Отделно, ВСУ отчита прехвърляне на 810 бригада на руската морска пехота от източния бряг на река Днепър в Донецка област. Там са най-горещите направления на боеве – Покровското, Торецкото, Краматорското, Кураховското. 325-ти руски полк пък е прехвърлен да помага в Купянското направление, т.е. Харковска област от изток. Украинската оценка е, че сега на украинска територия има 524 000 руски войници плюс 35 800 представители на "Росгвардия", които изпълняват основно полицейски функции във вече окупираните украински земи.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След три дни на леко намалена интензивност на боеве, 29 юли се оказа отново много горещ. Състояли са се общо 149 бойни сблъсъка по целия фронт в Украйна – с 21 повече на дневна база, съгласно сводката на украинския генщаб.

Отново най-тежко е в Покровското направление – 52 руски пехотни атаки, които са спрени, като украинският генщаб отчита най-голяма руска активност в района на Новоалександровка, който включва Прогрес и още по-на запад село Желанo. Популярният украински телеграм канал Deep State отчита руски напредък точно в този район и към Тимофеевка. По руски данни, Новоселовка Перша вече е изцяло под руски контрол.

GeoConfirmed UKR.



A Russian flag was hoisted in the western part of Novoselivka Persha. 5GX7+V23 Novoselivka Persha, Donetsk Oblast, Ukraine



1:32-1:42 = 48.199643, 37.512561



GeoLocated by @creamy_caprice



Geolocation: https://t.co/Axia8DAZRwhttps://t.co/htXMDEljwH



Location:… https://t.co/0DGg3Jyhkj — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) July 29, 2024

В Кураховското направление са отбити 21 руски пехотни атаки – тук вече има бойни действия в близост до Константиновка, от източна посока (ГЕОЛОКАЛИЗИРАНО ВИДЕО, 18+ - може да се види само от регистрирани потребители на "Х" и само ако са влезли в профила си), което се казва и от Deep State. Руската цел е прекъсване на път Т0524 Маринка – Константиновка - Угледар. Освен това, поредна голяма руска атака с бронирана техника е била спряна успешно – видеокадри:

This morning, on the Kurakhiv direction, the 33rd Separate Mechanized Brigade, along with the 207th Territorial Defense Battalion, thwarted an attempted breakthrough by the occupiers. The Russians used around eight units of equipment and airborne groups, but their equipment was… pic.twitter.com/gPdIobtAJf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 29, 2024

В Торецкото направление е имало 19 руски пехотни атаки – Deep State отчита руски напредък при Зализно и Пивнично, но и двете села са арена на боеве, без никоя страна да ги контролира изцяло. Популярният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише, че в село Ню Йорк имало руски натиск, но поне досега ситуацията с позициите е 50/50 и потвърждава за продължаващите боеве в Зализно и Пивнично.

За Часов Яр руският военно-пропаганден телеграм канал "Двама майори" упорства, че имало руски пробив на тесен участък на канала "Северски Донец – Донбас", без да казва къде точно. Украинският генщаб отчита само 6 руски пехотни атаки – а в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) цитира противоречиви твърдения от руски военно-пропагандни телеграм канали, според които руската армия хем е успяла да премине "Северски Донец – Донбас" на някои места, хем всъщност не е успяла и само се е приближила по-близо до линията на канала.

В Харковска област "Двама майори" говори за украински атаки на северния бряг на река Вовча, в района на Вовчанск, но руснаците били удържали. Има геолокализирани видеокадри на украински обстрел с дронове по химическия (агрегатния) завод във Вовчанск, които подсказват, че вероятно руснаците са го овладели почти целия, но не може да се каже със сигурност - "Рибар" също говори за руска окупация на източния край на предприятието.

In the Kharkiv region, at the Forward Command Post of the Ukrainian Special Operations Forces near Vovchansk, military personnel were honored on their professional day and received state awards. The recognition was for their bravery and heroic operations both behind enemy lines… pic.twitter.com/RTJHDPwNet — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 29, 2024

В направленията Купянск и Лиман също няма новини, като отново в Купянското направление руските пехотни атаки са едноцифрено число според украинската сводка – 6. "Рибар" също коментира, че нещата са се върнали към позиционен характер: "Въпреки изявленията в интернет за възможна голяма операция на руската армия в посока Сватово-Купянск, които започнаха да се появяват след завземането на Песчано, досега тези данни не са потвърдени".

