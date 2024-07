Зеленски обяви краен срок за следващата фаза на мирния процес в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

До края на месец ноември Украйна ще подготви план стъпка по стъпка за мир, с който войната да бъде прекратена. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за японската телевизия NHK.

По думите на Зеленски, украинската власт ще започне подробни дискусии "със съответните страни" относно териториалната цялост на Украйна. Припомняме, че Киев досега твърдо вижда като условие за край на войната в Украйна възстановяване на границите, признати към 1991 година. Търпение и дипломатически натиск са факторите за справедлив мир в Украйна. Ако САЩ и ЕС запазят обединението си, ще покажат, че Русия няма шанс, подчерта президентът на Украйна.

Казаното от Зеленски ясно дава сигнал, че бъдещ мир в Украйна ще зависи силно от резултатите от президентските избори в САЩ в началото на ноември. Същевременно украинският президент заяви следното: "Тръмп ми каза, че е на разположение за всякакви въпроси и че имам телефонния му номер" и добави, че ако Тръмп желае да знае нещо за Украйна, може да дойде на посещение или да пита самия Зеленски.

След това обаче Николай Патрушев, съветник на Владимир Путин и бивш главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, обяви пред РБК, че примирие сега ще облагодетелства повече Украйна и ще ѝ помогне да се организира военно по-добре.

И докато опитите на Украйна да даде тласък на мирен процес продължават, продължава и войната. "Близо 700 управляеми авиобомби и над 100 дрона "Шахед" срещу Украйна и украинците само за седмица. Народът ни страда ежедневно от руския терор. И нашият народ заслужава справедлива и надеждна защита от него. Реалистично е да се осигури достатъчен обхват и достатъчно качество на системите за ПВО. Всяко конкретно решение на партньорите за укрепване на нашата сила е в състояние да спаси живота на хората", заяви самият Зеленски на фона на последствията от руските обстрели:

На този фон, по време на руския празник на военноморските сили (ВМС) в Санкт Петербург се появиха само 2 кораба от Руския черноморски флот и нито един от тези, които Украйна вече обяви за унищожени. Говорителят на украинското командване "Юг" капитан Дмитро Плетенчук добави в рамките на украинския телемаратон, че на 2 от общо петте военни летища в Крим вече няма нито един руски военен самолет.

Промяна в интензивността на бойните действия в Украйна на практика няма. За денонощието на 28 юли има 128 бойни сблъсъка по целия фронт – само с 1 по-малко на дневна база, съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб. Отново най-горещо е в Покровското направление – цели 52 руски пехотни атаки, като руският натиск там не отслабва ни най-малко и руската армия съумява бавно, но непрестанно да напредва.

Ukrainian forces coordinated an attack on an advancing Russian column of armored vehicles, resulting in the destruction of tanks and BMPs. The Russian advance was halted. pic.twitter.com/egD4MbXbp6