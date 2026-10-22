Кремъл иска мирните преговори да са тайни - пак показа, че е в паралелна реалност за "истинския диалог"

Ако обсъждането на предложенията за "уреждане на конфликта" в Украйна е публично, това може само да навреди, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков ден след срещата на руския диктатор Владимир Путин с американския пратеник Стив Уиткоф. По време на дискусията стана ясно, че Москва е изразила готовност да възобнови тристранните преговори с Украйна и САЩ около 10 ноември, като това може да стане в Абу Даби.

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Путин обаче не е предал на САЩ - и специално на Стив Уиткоф - документи с руски предложения за уреждане на мир във войната. Диктаторът също така все още не е определил състава на руската преговорна делегация за тристранна среща по въпроса за Украйна.

Това се случва на фона на нежеланието на Москва да сложи край на агресията си, ако не постигне максималистичните си цели, и в контекста на изявление на украинския президент Володимир Зеленски, че Украйна е готова за примирие по настоящата фронтова линия, но при гаранции за сигурност от европейските партньори: Зеленски каза на какъв точно вариант за мир е съгласен (ВИДЕО).

Снимка: Kremlin.ru

Разговор между Путин и Тръмп не е планиран, не се знае и дали диктаторът ще отиде на Г-20 в Маями

Разговор между Путин и американския президент Доналд Тръмп все още не е планиран, но може да бъде организиран бързо, каза говорителят на Кремъл на 22 октомври.

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Песков също така заяви, че руската президентска администрация „не е чувала“ изявления за готовността на Украйна и европейските страни за истински диалог. Твърдението е изключително любопитно, при положение че Володимир Зеленски винаги е подкрепял всякаква мирна инициатива и е настоявал за директна среща с Путин, като Русия отказва, освен ако такова събитие не се проведе в Москва. Руската федерация отказва и 60-дневно примирие, за да се проведат избори в Украйна. Опитите на Европа и на Киев да принудят Путин да спре войната пък досега срещат единствено отговор под формата на още балистични ракети срещу украински градове и цивилни.

Все още не е решено дали Путин ще присъства и на срещата на Г-20 в Маями през декември, каза Песков.

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