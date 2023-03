Кремъл нарече "спонтанно" посещението на Путин в Мариупол

„Всичко беше много спонтанно“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери, имайки предвид първото посещение на Путин, издирван от Международния наказателен съд за военни престъпления, в града от началото на конфликта миналата година. „Не са били предвидени и придвижвания из града“, както и срещата му с местните жители, добави той, цитиран от БГНЕС.

Следете развитието на войната в Украйна тук

Градският съвет в изгнание на украинския Мариупол разкритикува посещението на Путин, издирван от Международния наказателен съд за военни престъпления, в закъсалия пристанищен град, който миналата година падна под контрола на Москва след дълга обсада. "Международният престъпник Путин посети окупирания Мариупол. Той наблюдаваше "възстановяването на града"... през нощта. Вероятно за да не види града, убит от неговото "освобождение", заяви градският съвет в Telegram.

Дали обаче действително Путин отиде там? В Туитър беше припомнено как руският президент ходи сам на църква и седи на маса от 50 метра със свои министри и световни лидери, но сега се очаква да се повярва как си ходи по улиците в Мариупол без особена охрана:

With all recent Putin's appearances in public, here's a reminder from Girkin on how to distinguish real Putin from his double. pic.twitter.com/pj4KBSZgiK