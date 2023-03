Путин скришно в Крим и Мариупол: Подигравки, че се готви да ги сдаде, Пригожин приглася индиректно (ВИДЕО)

ОЩЕ: Путин изненадващо посети Севастопол, Гиркин го определи за "кретенизъм" (ВИДЕО)

Бившият силов министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) и осъден на първа инстанция в Хага на доживотен затвор заради свалянето на полет MH17 Игор Гиркин (известен и като Игор Стрелков) директно заяви, че с тези визити Путин се готви да сдаде украинския юг. Причината – руският диктатор ги прави тайно, без около него да има хора, без по-мащабни публични събития с негово участие и без никакви публични послания, които да вдъхнат кураж. От Севастопол имаше видео, но предвид знаковата дата – годишнина от анексирането на Крим, липсата на хора, поне на деца с възторжените си майки в прословутото училище по изкуствата, което Путин откри, от пиар гледна точка всичко изглежда много зле. Дори не се разбра къде точно е това училище – факт, който създава внушение за страхливост. Путин не се изправи пред "освободените жители на Крим", не говори открито как Руската федерация ще ги защити, не отправи предизвикателство към Запада, че ако опита нещо спрямо полуострова, отговорът ще бъде с всички средства, които са на разположение на Русия. Като се добави и предполагаемото посещение в Мариупол, откъдето дори няма кадри или яснота къде точно е ходил руският лидер, тези визити създават ореол на несигурност, дори страхливост.

Да, подготвя почвата да предаде Крим, коментира Олексий Арестович, бивш съветник на политическия кабинет на Володимир Зеленски в предаването "Фейгин LIVE" на руския опозиционер Марк Фейгин. Имаше и закачки как всъщност Украйна също не е признала Международния наказателен съд в Хага – Римският статут е подписан, но не е ратифициран от Киев. Може би затова Путин спокойно посещава украинска земя, гласеше една от закачките.

Междувременно, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) коментира в дневния си обзор, че руският олигарх и създател на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин изглежда започва да подготвя усилено информационното поле за новината, че наемническата му армия забавя (фатално) опитите си напълно да превземе Бахмут. Пред подчиненото му издание РИА ФАН Пригожин говори как украинците се готвели да направят контраофанзиви към Белгородска област, Кремена, Бахмут, Донецк и Запорожката област – т.е. мащабна операция за обрат във войната. Руският олигарх заяви, че всички тези украински атаки ще започнат в средата на април и призова руските сили да се подготвят – с хора и въоръжение. Той добави, че при Бахмут украинците се готвят да ударят ЧВК Вагнер по фланговете и че войниците му се готвят за такъв сценарий. Най-вероятно обаче Пригожин дава оценка как украинската армия е способна на такава мащабна операция, за да оправдае неспособността на ЧВК Вагнер да обкръжи Бахмут, коментират от ISW, като добавят, че руският олигарх изглежда си дава сметка, че кулминацията в руската „зимна офанзива“ настъпва и скоро руските сили ще влязат в ролята на защитаващи се, а не на атакуващи.

Че украинците не стоят със скръстени ръце обаче се вижда и от кратко видео, показващо струпване на сили в Часов Яр – на десетина километра западно от Бахмут. За какви точно операции ще се използват тези украински войници не е ясно:

На този фон говорителят на руското външно министерство Мария Захарова даде изявление, в което говори как Русия е готова за преговори относно Украйна, но задължително трябвало да бъдат вдигнати всички наложени на Руската федерация санкции и да се прекратят всякакви дела в международни наказателни органи. Последва буря от подигравки – нали Кремъл говореше, че западните санкции не пречат на руската икономика, нали не му пукаше за Международния наказателен съд в Хага? Да не би все пак на Путин да му пука: На Путин не му пука от Хага, но ще трябва да внимава къде ходи

(КАРТА) Съгласно сутрешната сводка на украинския щаб, през изминалото денонощие при Бахмут основно са се водили боеве от север. Удържани са украинските позиции в Орехово-Васильовка (11-12 километра северозападно от Бахмут), Григориевка (до Орехово-Васильовка) и Богдановка (6 километра северозападно от Бахмут). От запад, в близост до Хромово (2 километра западно от Бахмут) също има сериозни стълкновения, но руските сили не могат да достигнат до самото село, което е отправна точка за логистичните доставки за украинските защитници в Бахмут. Със сигурност има жестоки боеве в индустриалната зона АЗОМ, като руски телеграм канали усилено говорят как ЧВК Вагнер ги води успешно, само че няма абсолютно никакво визуално потвърждение за тези твърдения. Напротив – даже има данни, че като цяло в северната част на Бахмут през изминалата нощ е било „странно тихо“.

(КАРТА) Пригожин вече говори и как армията му държала позиции на 600-700 метра от административния център на Бахмут, което отново не потвърждава със снимки или видеа – по принцип от ЧВК Вагнер прилагат кадри като доказателство за твърденията си. Има украински твърдения за успешна контраатака и отблъскване на руснаците по-на изток от паметника МиГ-17.

(КАРТА) Украинският щаб съобщава, че руснаците неуспешно са атакували Краснохоривка (9 километра северно от Авдеевка), Камянка (4 километра северозападно от Авдеевка), Водяне (8 километра югозападно от Авдеевка) и Первомайско на юг, както и Маринка (27 километра южно от Авдеевка). При Краснохоривка обаче има украински данни за все по-силен руски натиск и че положението е много тежко. Специално за Маринка украинската информация е за проведени 15 руски пехотни атаки. Руски видеокадри показват колко жесток е боят там – постоянна стрелба с тежка военна техника, но украинците не позволяват на руснаците да минат през Маринка вече цяла година. На 17 март, 2022 година руското военно министерство обяви градчето за превзето, буквално часове по-късно стана ясно, че не е вярно и така си и остава досега:

(КАРТА) При Угледар (Въгледар, Вухледар) руснаците така и не правят нищо, а вече има данни за пореден техен разгром, нанесен им от бойци на 72-ра украинска бригада. Там се чакат подкрепления за руските сили. Съобщава се, че има усилено движение на руски военни колони от 3-4 дни през Мариупол, вероятно за да се укрепват позиции в Запорожка област, откъдето се очаква украинска контраатака:

