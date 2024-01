Кучи студ в Русия, куп жалби как в Московска област няма парно (ВИДЕО)

Вече не говорим единствено за подаване на оплаквания по Телеграм, но и видеа. Пример - от Московска област, откъдето свързван с ФСБ канал в Телеграм вече препредаде сигнали за мръзнещи хора и то в домовете им: Студ и мраз на парцали в Московска област: Местни се оплакват от липса на ток и парно (СНИМКИ)

Нов сигнал има от Селятино - запис на видео, в което жена говори как в жилищата им е 13-14 градуса. Това идва на фона на нова публикация на канала ВЧК-ОГПУ (свързваният с ФСБ канал), в който са препубликувани именно оплаквания как в Селятино хората мръзнат:

They are freezing! 😏 Local residents of Selyatino, a city near Moscow recorded a video appeal to draw the attention of authorities to the problem with heating in the city. #karma #Russia pic.twitter.com/Icc4K3Dy4r

Каналът е публикувал и пример как ако опиташ да пишеш критично съобщение в чата на официалния телеграм канал на губернатора на Московска област Андрей Воробьов, биваш набързо блокиран:

Друг пример - влакът Самара - Санкт Петербург е без отопление при -30 градуса по Целзий навън! Резултатът най-добре се вижда на долното видео, особено по прозорците на влака:

With all resources going to destroying Ukraine, Russia continues spiraling.



In -30 weather, the overnight train from Samara to St Petersburg has no heat.



But it's a small sacrifice to assure satisfaction of Russians' imperial bloodlust.

pic.twitter.com/k7SPuLZ3fe