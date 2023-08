Латвия дава на Украйна хеликоптер Ми-17, Литва - оръдия срещу дронове

"Националните въоръжени сили на Латвия предадоха още един хеликоптер Ми-17 на Украйна. Украйна води успешни боеве и си възвръща все повече окупирани територии. Латвия ще стои редом с Украйна рамо до рамо до пълната победа на Украйна!", написа в Twitter латвийският министър на отбраната Инара Мърниеце.

Латвия взе политическо решение да прехвърли всички хеликоптери под контрола на въоръжените си сили на Украйна.

Освен това латвийското правителство наскоро реши да дари безвъзмездно на Украйна още 38 автомобила, конфискувани от пияни шофьори.

По официални данни общата военна помощ на Латвия за Украйна възлиза на 370 млн. евро, което я прави с най-голям принос спрямо БВП сред съюзниците на Киев.

Междувременно Литва е отпуснала 41 млн. евро за подпомагане на Киев. Новият пакет военна помощ включва боеприпаси, пушки, радари за морско наблюдение, оръдия за борба с дронове и др.

