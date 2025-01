Леко затишие в Украйна: Зеленски с разбор за руската и украинската армия (ОБЗОР - ВИДЕО)

В Украйна има около 600 000 руски войници – плюс-минус, зависи момчетата (украинските войници) как са работили днес (препратка колко руснаци са убили и ранили). Украинската армия разполага с 880 000 войници – само че те трябва да защитават територията на цяла Украйна, докато руските войници са са съсредоточени само в определена част от земята ни и затова имат числено превъзходство в някои участъци на фронта. Така украинският президент Володимир Зеленски коментира ситуацията "на терен" с развитието на бойните действия във войната в Украйна. Припомняме, че през юни, 2024 година, руският диктатор Владимир Путин каза, че почти 700 000 руски войници действат в Украйна.

"Russian contingent in Ukraine numbers 600,000 soldiers, Ukrainian army - 880,000." - Zelensky.



Zelensky added that 880,000 warriors protect the entire territory of Ukraine, while Russian troops are concentrated in certain directions, so they have a numerical advantage there. pic.twitter.com/DRV3uEdEvH — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 15, 2025

Работата с дронове и с артилерия осигурява на украинските танкове и БТР-и тактически предимства в боевете с руска бронирана техника. Руски танкове и БТР-и не могат да пробият там, където украинците имат поне две роти от оператори на FPV дронове и на разузнавателни дронове, както и там, където украинската артилерия е достатъчно добре запасена като брой на снарядите – това твърдение на руски военнопропагандент телеграм канал е основен акцент в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Според мнението на руския канал, руските дронове са по-малко ефективни от украинските и единствено тези с оптични кабели плюс някои подобрени срещу електронно заглушаване са добри опции, но се доставят само на приоритетни места на фронта. Каналът се оплаква и от глад за снаряди при руснаците.

Политически провал за Путинова Русия вече е и Армения – страната подписа двустранно споразумение за по-широко сътрудничество със САЩ. Армения гледа и към ЕС, а това накара представители на режима на Путин като руския външен министър Сергей Лавров да кажат, че европейско членство е несъвместимо с членство в евразийската общност, водена от Руската федерация. Отбрани руски пропагандисти бълват змии и гущери срещу арменския премиер Никол Пашинян заради сближаването със САЩ – например лицето на "Известия" Александър Сладков писа в канала си в Телеграм как където отивали САЩ, идвала разруха, което е особено комично предвид чутовните разрушения, причинени от руската армия в Украйна.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Доста ниска интензивност на боевете в Украйна предвид стандартите, наложени от края на лятото на 2024 година. За денонощието на 15 януари има само 124 бойни сблъсъка, с 46 по-малко на дневна база. Използваните от руснаците авиобомби са 71, тоест 18 по-малко на дневна база, като точно 18 авиобомби са хвърлени от руската армия на руска територия, в Курска област. Руснаците са изстреляли над 5000 снаряда т.е. с 400 по-малко на дневна база. Намаление с над 600 FPV дрона и в мащаба на използваните от руснаците безпилотни летателни апарата – малко над 2300, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Без промяна и по отношение на най-горещото направление – в Покровското е имало 56 отбити руски пехотни атаки, т.е. извън него реално не се случва нищо кой знае какво като интензивност на боеве. 16 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, 15 – в Курска област и 9 – в Торецкото направление, като това са участъците на фронта, където е имало по-сериозни стълкновения за деня.

SSO units from the 8th Regiment clearing Russian positions, supported by an M2A2 Bradley IFV in the background. pic.twitter.com/JfW9ejuzcR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 15, 2025

За Покровск украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец обобщава, че руснаците се активизираха от изток-североизток, използвайки село Воздвиженка за предна база – с атаки към Барановка и Малиновка, за да пробие пътя Покровск – Константиновка – Бахмут. От юг има руски пробив на логистичната линия Межево – Покровск, в района между Котлино и Удачно, Нововасильовка е превзета от руската армия и тя е в източните покрайнини на Успеновка, твърди Машовец в анализа си. Няма обаче руски напредък по линията Николаевка – Мирноград, т.е. най-северната част на фронта. За всичко това Машовец обобщава – скоростта на руското настъпление се забави изключително много, от 10 януари насам едва малко над километър т.е. украинската съпротива расте. Украинският военен експерт дава за пример Воздвиженка – след като беше превзета от руските части на 28-29 декември, те още не са стигнали до пътя Покровск – Константиновка – Бахмут, а това са едва нялолко километра. Руският напредък там е не повече от 3,7 километра – от 29 декември до 14 януари, а ISW отчете на 15 януари, че на руската армия и трябват още поне 3,5 километра до пътя между Покровск и Константиновка. Основната руска задача за Покровск засега е плътно покритие на южния фланг, убеден е Машовец.

Точне ураження й систематичне знищення ворожої техніки Силами оборони України. Дякую воїнам.

Разом переможемо! pic.twitter.com/i9TSPQAgrI — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) January 15, 2025

(КАРТА) Що се отнася за развитието на нещата откъм Курахово, руснаците успява да влязат в Петропавловка и сега натискат към Дачно. Това е последната украинска позиция в близост до самия град Курахово, но вече минаха почти 2 седмици и руската армия още не може да се справи с нея, макар да е на едноцифрено число километри разстояние. Според украинския военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, малко руски войници са стигнали до няколко крайни къщи на Дачно. Константин Машовец предупреждава, че най-голямата заплаха е 90-та руска танкова дивизия и стремежът ѝ да стигне до село Андреевка, северно от река Волча, което е ключов за украинската отбрана район и оттам руската армия може да застраши с обкръжаване украински части, отбраняващи южния фланг на Покровск, както и тези украински войници, все още държащи линията Зеленовка – Улакли на брега на река Мокра Яла, южния фланг на Курахово, или да се окаже помощ на руските части при Велика Новоселка, за обкръжение на градчето. За Дачно Машовец казва, че руският напредък е по малко над половин километър на ден – и добавя, че руската армия се стреми да овладее окончателно цялото Кураховско направление, което още не е изпълнено. След това вече украинският военен експерт предвижда известна пауза преди бъдеща руска атака на Покровск, но отново предстои да се види дали ще има опит за обкръжаване, което ще изисква още ресурси (хора и оръжие) според Машовец, или директна атака от юг-югозапад.

(КАРТА) За Велика Новоселка се изясни, че село Нескучно, на южния фланг на градчето, е в руски ръце. Следващата руска цел е Времеевка и това вече е на самите подстъпи на Велика Новоселка – всъщност на Времеевка беше кръстено Времеевското направление, сега заедно с Кураховското те са обединени в Новопавлоско направление. Ситуацията там и в Покровското направление не се контролира от украинското командване – още 4 километра и губим магистралата Днипро (Днепропетровск) – Покровск, смята известният украински журналист Юрий Бутусов. Бием се на парче, имаме много мотивирани хора, боеприпаси и техника, унищожаваме руснаците с десетки всеки ден, но не ги спираме, твърди той. "Напредъкът на врага официално се обяснява изключително с голямото му числено предимство, но нашите войници в Покровск са на напълно противоположно мнение и смятат, че смачкването на руската офанзива и планирането на отбрана не е свършено. Просто все още няма опит да се спре врагът където и да е. Войските ни на практика постоянно се хвърлят в контраатаки, недостатъчно се използва артилерията, ограничена е употребата на дронове, няма координация между дронове и електронно заглушаване, няма инженерна работа за укрепления, има значителни загуби за нашата пехота, която няма време да се възстанови и подготви. На тактическо ниво командирите на подразделения говорят за безотговорността на командването, за поставяне на нереалистични задачи, за липса на взаимодействие на отделните части, липса на планиране и организация на отбраната. Имаме нужда от система и организация", нарежда Бутусов.

(КАРТА) В Торецк лека-полека везните се наклоняват в полза на руснаците. Битката за центъра на града изглежда приключи, след като трая почти 2 месеца. Сега украинците държат малка част от квартал "Забалка" и подходите към него, както и мина "Торецка" със сметището плюс Кримско, обобщава украинският информационен източник NOELReports. "Офицер+" пише, че на някои места в Торецк руската армия е стигнала до административната граница на северозапад и че като цяло северната част на града е сива зона, никой не я контролира истински. По сметки на ISW руснаците контролират почти 82% от Торецк. Почти напълно градът е в руски ръце, смята руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", както и колегите му от "Два майора".

*the snowfall range from mid-November to mid-December is roughly estimated



Source: https://t.co/zLRxADoXSt pic.twitter.com/2lbKBq4utL — Audax (@AudaxonX) January 15, 2025

Интересна забележка от украинския военен и командир на рота в батальона "Айдар" Станислав Бунятов, който е оператор на военни дронове. Бунятов казва, че напоследък в Купянското направление руснаците са спрели да атакуват активно, опитват се да се укрепват и украинците са почнали да нанасят все повече успешни удари с дронове. "Рибар" се хвали с малко по-стари данни за нови руски позиции в горски пояси по пътя към Борова, както и към Зелени гай, което е линията Лозова – Вишнево т.е. поглед към река Оскол.

На Лиманському напрямку воїни 402-го окремого стрілецького батальйону 66-ї ОМБр наблизилися впритул до позицій, де в бліндажі ховалися російські загарбники.Вони відмовилися здатися в полон,а отже були ліквідовані.Як результат,противник знищений, позиція під нашим контролем. pic.twitter.com/NJeBFEwpSG — Мисливець за зорями (@small10space) January 16, 2025

В Курска област – нищо ново, тежки боеве при Погребки т.е. най-северната част от украинския плацдарм, което отчита "Два майора". Има периодично опити на малки руски диверсионно-щурмови групи да минават границата между Курска и Сумска област, но дотук нищо съществено извън поголовното им унищожаване.

