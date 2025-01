Скрит коз за Украйна - финансова бомба с марка "Путин". Кремъл натиска за Путинов мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

Действителната цена на отприщената от издирвания от Трибунала в Хага руски диктатор Владимир Путин война е много по-голяма от официално обявяваното от режима му (каква изненада) и вече тежи изключително много на руската икономика. Това е категоричното заключение на Крей Кенеди, икономист-анализатор в Центъра "Дейвис" към Харвардския университет – центърът се занимава с европейстика и изучаване на Русия.

В свое детайлно изследване Кенеди проучва точно какви са паричните потоци и икономически схеми, с които Путин финансира войната и има едно много добро за Украйна заключение – руският военнопромишлен комплекс се финансира с огромни банкови кредити (с преференциални условия), много от които са раздадени през 2022 година и сега, с основна лихва в Руската федерация от вече 21% тези кредити стават непосилни за връщане. Схемата с кредитите става факт, след като планът на Путин за блицкриг се провали с гръм и трясък, особено при Гостомел – заради това сега корпоративният дълг в Русия е скочил с цели 71%, като Кенеди го изчислява на 415 млрд. долара или 19,4% от руския БВП. Това е 6,5 пъти повече, отколкото са директните заеми от руския федерален държавен бюджет за руската военна индустрия. 50-60% от този корпоративен дълг се пада директно на руски военни предприятия и заводи – т.е. около 207 до 249 млрд. долара вече. Всъщност над 70% от кредитите, отпуснати от руския банков сектор заради Путин, се падат на производства, които по един или друг начин работят за руската армия. Всичко това представлява кредитна криза – затова Руската централна банка вдигна рязко сконтовите проценти и предупреди Путин, че руските банки почват да изпитват сериозни проблеми с ликвидност и то краткосрочна – т.е. нямат средства да покриват неотложни разходи: Светът през 2022 година: Войната в Украйна - Давид бие Голиат с помощ от приятели

Всичко това има и вторичен ефект – руските банки затягат и не отпускат заеми на индустрии и сфери извън военната, защото нямат какво да дадат. А руската военна индустрия си изкарва хляба главно с държавни договори и поръчки, при които разчита на мизерни печалби от до 2% - крайно недостатъчно за връщане на множество банкови кредити с растяща и огромна лихва, пише специализираното украинско издание Defense Express, което представя и пълния анализ. "Сега е очевидно, че залогът на Москва за големи банкови кредити извън държавните пари от бюджета, за да се финансира войната в Украйна, създава предпоставки за системна кредитна криза. Вдигането на основната лихва и свързаните с нея лихвени проценти удря финансово т.. нар. реална икономика. Чрез налагането на значителни дългове на свързани с войната компании, които има вероятност да изпаднат в неплатежоспособност с течение на времето, Кремъл рискува да затрупа банките си с вълна от токсични дългове", смята Крейг Кенеди. Кремъл взема пари от себе си и трябва да ги върне – това не е обикновен кредитен балон, а стратегически – бомба с часовников механизъм за руската икономика. Кремъл лъже за руската икономика и има нужда от пауза във войната, за да сложи ред в кредитния хаос и евентуално да намери начин да облекчи и отпусне западните санкции, добавя Defense Express.

Бившият ръководител на Роскосмос и настоящ сенатор от окупираната от руснаците част на Запорожка област Дмитрий Рогозин повтори в интервю за "Газета.ру", че Русия няма да спре войната в Украйна без да изпълни целта си за "денацификация". Какво значи това според Рогозин – да се ликвидират тези, които насаждат русофобия. Рогозин продължава с путинската мантра, че украинските войници всъщност били руснаци, обаче "англосаксонската пропаганда" за 30 години им промила мозъка и съответно такива "пропагандатори" трябвало да бъдат унищожени. Това е поредна откровена дефиниция от представител на режима на Путин на визията на руския диктатор – няма независима Украйна. Руският външен министър Сергей Лавров говори вчера за Украйна на годишната си пресконференция като за "държавата, която сега е наричана Украйна". Бившият главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация Николай Патрушев говори точно за същото, с което показва как Кремъл се мъчи да диктува бъдещи мирни преговори още преди да са започнали – всичко, което Русия иска за Украйна, да се случи и преговорите да са между САЩ и Русия, т.е. Украйна да няма думата, защото не е суверенна държава според кръвожадния настоящ режим в Кремъл - Още: Съветник на Путин плаши: Както Украйна, така и Молдова може да спрат да съществуват

Като допълнителен лост за влияние в бъдещи мирни преговори Русия може да използва евентуални териториални придобивки в Днепропетровска област. Сега, в операцията срещу Покровск и Велика Новоселка, руската армия потвърдено има позиция на 7,5 километра от административната граница между Донецка и Днепропетровска област – в Новодаровка. Евентуално руско настъпление независимо от значението за цялата оперативно-стратегическа и тактическа ситуация в Украйна на територията, която се атакува, може да се използва с пропагандна цел, смята американският мозъчен тръст Институт за изучване на войната (ISW). Пропагандата цел – Русия да изглежда по-силна в бъдещи мирни преговори, казва ISW.

На този фон – Пийт Хегсет, кандидатът за нов министър на отбраната на САЩ при администрацията на новия президент Доналд Тръмп, на изслушване в Сената изрично посочи, че е ясно "кои са добрите във войната в Украйна. Искаме Украйна да спечели възможно най-много, но тази война трябва да приключи". Хегсет каза това след изричен въпрос дали той и Тръмп смятат да изоставят Украйна:

