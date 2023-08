Литва обяви над 1000 руснаци и беларуси за заплаха, Латвия скоро ще гони руски граждани

Решението е взето, след като правителството поиска от руснаците и беларусите да отговорят на въпросник, който включваше въпроси за възгледите им относно руската инвазия в Украйна и статута на окупирания полуостров Крим.

На 4 август Министерството на миграцията на Литва съобщи, че е установило, че 1164 беларуски и руски граждани, пребиваващи в страната, представляват заплаха за националната сигурност - решение, което се основава на оценка на публична и непублична информация. От ведомството съобщиха, че 910 от тях са граждани на Беларус, а 254 - на Русия.

Лицата, считани за заплаха за националната сигурност, са само малка част от беларусите и руснаците, живеещи в Литва. По данни на миграционния отдел в момента там пребивават повече от 58 000 беларуски граждани и 16 000 руски граждани. Те трябва да подновяват разрешенията си за пребиваване на всеки три години в зависимост от статута на молбата.

Лишените от разрешителни могат да обжалват решението в съда. Другите ще разполагат с до един месец, за да напуснат страната, съобщава Министерството на миграцията, цитирано от ABC.

*На заглавната снимка е Габриелиус Ландсбергис - външният министър на Литва.

Руските граждани в Латвия пък ще получат писмо през септември с искане да напуснат страната, съобщи NEXTA.

Според Ингмарс Лидака - ръководител на Комисията за гражданство, миграция и социално сближаване в Сейма (латвийския парламент) - около 6000 руснаци ще бъдат помолени да си тръгнат от Латвия.

