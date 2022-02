Литва ще обяви извънредно положение заради военната агресия на Русия

"Днес ще подпиша указ за въвеждане на извънредно положение, който ще бъде приет от парламента на извънредно заседание", обяви Науседа, цитиран от обществената телевизия LRT.

I strongly condemn Russia’s military attack against #Ukraine . It endangers millions of innocent people& undermines the foundations of international order. It is up for the West now to respond appropriately! #StandWithUkraine 🇺🇦🇱🇹

"Свидетели сме на престъпните действия на Русия срещу Украйна. Не можем да останем безразлични към тази непредизвикана военна агресия, която заплашва милиони невинни животи и подкопава основите на международния ред", каза държавният глава. Президентът на Литва ще предложи Украйна да получи статут на кандидат за членство в ЕС

"Въпреки че няма директна заплаха за стабилността в Литва, ние трябва да оценим правилно ситуацията и да действаме отговорно и солидарно", добави президентът.

Балтийските държави днес вече излязоха със съвместно изявление, в което призовават за сурови санкции и задействане на член 4 на НАТО.

Only a united&strong response by the democratic West can stop #Russia. Never before have we been so strong& so well prepared to face external challenges together with our Allies. The future of entire #Europe may depend on how we react in the coming hours&days. #StandWithUkraine🇺🇦