Лукашенко се появи на ВИДЕО, обсъжда свалените в Брянска област руски самолети и хеликоптери

На кадрите той говори за свалените два руски самолети и два хеликоптера в Брянска област, като казва, че обстановката е нормално, но войската му е готова за всякакво развитие. Прави впечатление, че Александър Лукашенко говори бавно, а лявата му ръка отново е бинтована, както и на разпространените по-рано снимки.

In an attempt to show he is totally not dead, Belarus' Alexander Lukashenko makes his first public appearance in nearly a week.



He is talking about Russian planes and helicopters shot down last weekend, seemingly confirming this is not stock video to be released in his absence pic.twitter.com/N4acLrBrKy