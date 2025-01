Макрон не вижда "бързо и лесно решение" на войната в Украйна (ВИДЕО)

"Ние, като европейци, не можем да позволим на Русия да спечели в Украйна. Става дума за нашата сигурност и за международния ред. Въпросът е как да подкрепим Украйна в дългосрочен план, за да може тя да се съпротивлява и в крайна сметка да договори траен мир. Никакво решение не може да бъде взето без украинците и никакво бързо решение няма да послужи нито на Европа, нито на САЩ“. Това заяви френският президент Еманюел Макрон по темата "мир в Украйна".

Държавният глава на Франция говори на ежегодната конференция на посланиците в Париж днес, 6 януари, като открои какви ще са външните политики за 2025 година. Той призова Украйна да има „реалистични“ очаквания за териториите, с които би останала при евентуално сключване на примирие с режима на диктатора Владимир Путин, подпалил войната през февруари 2022 г.

Русия в момента окупира около 20% от земите на Украйна, а Путин няма да отстъпи от незаконно анексираните Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област.

