Макрон обеща на Русия изпълнение на нейно условие, свързано със санкциите и зърнената сделка

Пред репортери, по време на срещата на Г-20 в Бали, Индонезия, Макрон заяви, че коридорът вече е създаден. „Що се отнася до торовете, беше отворен нов коридор за доставки на руски торове към Африка и през Европа. Първите количества ще преминат през следващите седмици“, добави френският държавен глава.

French President Emanuel #Macron said that a corridor for the supply of #Russian fertilizers to #Africa will open in the coming weeks. pic.twitter.com/i3ANDk9kuQ