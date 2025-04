Мащабно разследване разкрива как руската мрежа "Правда" прокарва огромни масиви с данни като прокремълска пропаганда във Уикипедия и чат-ботове с изкуствен интелект като ChatGPT, Copilot и Gemini. Автори на разследването са DFRLab и базираната във Финландия CheckFirst, като техните разкрития показват как домейните на мрежата на "Правда" често се цитират като източници и техните твърдения се публикуват отново на тези платформи, което поражда опасения за изкривяване на съдържанието. Използвайки API достъп до Wikipedia и "X", те установяват, че активността на публикуване с хипервръзки към домейни на мрежата на "Правда" е нараснала експоненциално от началото на войната в Украйна на 24 февруари 2022 г. насам.

Мрежата носи официалното име Portal Kombat и представлява вид информационен портал, който разпространява прокремълско съдържание от 2014 г. насам. По-рано DFRLab установява, че мрежата "Правда" е насочена към повече от 80 региона и държави в световен мащаб и разчита на механичен превод. Един от корените й е в руската фалшификация на Уикипедия, наречена "Енциклопедия Универсалис", която силно популяризира прокремълски наративи, насочени към местната руска и глобална аудитория.

В този смисъл Уикипедия не е имунизирана срещу това влияние. Над 1900 хипервръзки в 1672 страници на Уикипедия сочат към сайтове, свързани с мрежата "Правда", представящи се за авторитетни източници, става ясно още от разследването. Руските и украинските сайтове на Уикипедия бяха най-силно засегнати, но също версиите на английски, френски и мандарин. Тези връзки често се промъкват в биографии, документация за конфликти и статии, свързани с военни действия, като по този начин оформят наративи.

I asked Chat-GPT about a transgender statistic. It cited news-pravda, a well known pro-Kremlin website in a network documented by @viginum.bsky.social’s Portal Kombat report and expanded in @americansunlight.org’s update of the network. It’s a vulnerability that could be exploited indirectly.



