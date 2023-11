Масови безредици в Дъблин, след като мъж наръга три деца с нож (ВИДЕО)

Властите обявиха, че става въпрос за голям инцидент и създадоха кордон около площад "Парнел" в центъра на ирландската столица, но заявиха, че не подозират терористичен мотив. Със сигурност е ясно, че нападателят е бил неутрализиран и арестуван, като също е получил наранявания.

A protester in Dublin sets a police car on fire pic.twitter.com/xWQVYsrtMH

В социалните мрежи обаче се появи информация, че нападателят е мигрант, като на места дори се твърди, че е от Ангола. Това предизвика огромни протести, прераснали в масови безредици. На кадри се виждат запалени и изпочупени полицейски автомобили, стигнало се е и до сблъсъци с униформените.

Protesters clash with police in #Dublin pic.twitter.com/z82yaLaoNB

От полицията вече дадоха две официални пресконференции по случая. Те обявиха, че разследват всички възможни версии за мотивите за нападението, като за момента не говорят за терористични подбуди. Властите призоваха хората да слушат информацията от тях, а не това, което може да чуят от други хора, и със сигурност да не спекулират в социалните медии.

Protesters in #Dublin destroy police cars pic.twitter.com/vjzUzaVlql

Началникът на ирландската полиция обвини за размириците "безумна, хулиганска фракция, водена от крайнодясна идеология", и призова хората да игнорират "дезинформацията, разпространяваща се в социалните медии".

Protesters in #Dublin set fire to public transportation, police and civilian cars. pic.twitter.com/42wRtnSSLm