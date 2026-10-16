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Урок от Германия с Алис Вайдел как Русия печели умове, докато Путин настоява: Те започнаха (ОБЗОР - ВИДЕО)

16 октомври 2026, 11:42 часа 2988 прочитания 0 коментара
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Урок от Германия с Алис Вайдел как Русия печели умове, докато Путин настоява: Те започнаха (ОБЗОР - ВИДЕО)

"За нашата национална сигурност, за да има мир в Украйна, не трябва да имаме предвид само украинския интерес за сигурност, но и този на Русия. Това беше в миналото и това беше главната грешка отпреди 20 години – да не признаем руските страхове по отношение на сигурността им". Думите са на Алис Вайдел, лидер на крайнодясната германска партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), която в последните месеци се изстреля на върха в социологическите проучвания в Герамния. Заключението на Вайдел е част от нейно запомнящо се интервю за The Economist.

Всъщност интервюто е буквално учебник как се прокарва всяка една удобна за режима на руския диктатор Владимир Путин теза, за да се оформи мироглед, според който не Путин е виновен за войната в Украйна и турбуленцията в Европа, а самата Европа и Западът са виновни – сякаш те нападнаха с армия и те подклаждаха бунтове в суверенна държава, изпращайки наемници и войници да се преструват на патриоти, както стана от 2014 година насам в Донбас – ОЩЕ: Изтече видеозапис, разкриващ огромната лъжа, с която Путин започна войната в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

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Най-интересеният момент от интервюто беше когато водещата го главна редакторка на The Economist Зани Минтън Бедоус директно попита Вайдел: "Можете ли да ми дадете едно доказателство, че Путин иска мир" и лидерът на АзГ отвърна: "А вие можете ли да ми дадете едно доказателство, че Зеленски иска мир". Съответно, Бедоус припомни как Зеленски постоянно предлага примирие и мир, дава различни варианти, но Кремъл само повтаря как "целите на специалната военна операция ще бъдат постигнати". Пореден пример – руският външен министър Сергей Лавров директно си каза, че нямало да има примирие, защото Зеленски тогава щял да се „напълни с оръжия“ - сякаш Русия не се пълни постоянно от Северна Корея и Китай – ОЩЕ: Колко лесно Китай помага на Русия да убива в Украйна: Пращаме ти всичко, без значение кой си

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Допълнително от наглото нахалство на Лавров и Путинова Русия – Зеленски поставял неизпълними условия специално да има избори в Украйна за президент. Зеленски поиска 2 месеца без никакви военни действия и обстрели, за да има избори, а Кремъл цинично каза, че дава 1 ден. Отделно, Лавров разви теза как Зеленски не искал сделката за руски дизел между САЩ и Русия, а искал ракети "Пейтриът", за да продължава да удря по руските рафинерии. Само че ракетите "Пейтриът" са оръжия, предназначени да свалят други ракети (може да свалят и дронове, и самолети), а не за поразяване на наземни цели, каквито са руските рафинерии – ОЩЕ:

Господарят на Лавров – издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин – директно обвини Украйна: "Те започнаха". Каква е "логиката" му: украинците почнали да удрят по складовете на най-големите руски онлайн търговци Wildberries и Ozon, затова Русия почнала да отговаря уж реципрочно. А че Путинова Русия бомбардира безогледно още от 2022 година каквото види в Украйна и че украинците почнаха да отговарят на това чак над година и половина-две по-късно от старта на пълномащабната руска инвазия, наредена от Путин, не се чува и думичка в реториката на руския диктатор. Но той заяви, че украинците не трябвало да удрят не само по рафинерии, но и по дейта центрове, след като Русия първа удари дейта центрове в Киев, преди Украйна да подпали общо три центъра на "Яндекс" и един на "Сбербанк" дотук. А докато Путин говори, вчера и в Челябинск избухна пожар в района на Челябинския държавен ТЕЦ, но не стана ясно дали се е случило в ТЕЦ-а и каква е причината:

Това не попречи на Вайдел да вкара всички възможни опорки как Русия е непобедима – Украйна не може да спечели, войната вече била загубена: "За нещастие Украйна е твърде малка, за да победи Русия". В Бундестага Вайдел директно заяви, че докато правителството на Мерц продължавало да опитва да финансира "прокси войната" срещу "ядрената сила Русия, нашите европейски партньори дискретно се отдръпват". Кои са тези, които се отдръпват, не стана ясно – но от казаното от Вайдел се изясни, че това са САЩ т.е. Тръмп с дизеловата му сделка с Путин, а през това време, по нейни думи, Германия си рушала икономиката със санкции срещу Русия, защото не получава руски петрол и горива. През това време Великобритания реши да прати още крилати ракети Storm Shadow на Украйна, съобщи Bloomberg, след като Володимир Зеленски и британският премиер Анди Бърнам проведоха среща на 14 октомври – ОЩЕ: Макрон: От ключово значение е Украйна да разполага със средства да се отбранява (ВИДЕО)

Друго от лицата на АзГ – Максимилиан Крах, говори пред турския проект Clash Report в духа на реториката на Вайдел. Сътрудник на Крах – Цзян Г., беше осъден на 4,9 години затвор, защото е предавал секретна информация на китайското разузнаване. Сега Крах настоя, че най-опасният сценарий е германският канцлер Фридрих Мерц да увеличава риска от война с Русия, да я атакува и Русия да отговори, да има военно положение в Германия и Мерц да се разправи с опозицията – като АзГ. И Крах добави – САЩ смениха страната, американски долари финансират руската военна машина със сделката за дизела (300 000 тона първоначално за САЩ, което е малко над половината от дневното им потребление). Ако сега руските рафинерии бъдат атакувани с американски оръжия, САЩ ще се намесят да ги защитят, е тезата на Крах и според него със сделката за дизел между Тръмп и Путин вече е сложен край на войната в Украйна. Само че в противовес на неговите думи вече имаше две украински атаки срещу руска рафинерия и никаква намеса на САЩ в защита на Русия. Плюс това Украйна отдавна нанася ударите си на руска територия със свои оръжия и разработки, които прави съвместно с Европа – ОЩЕ:

Вайдел заяви и от трибуната на Бундестага, че само под 10% от германците подкрепяли да се продължи с германската помощ за Украйна. Откъде са тези данни, кой и кога е направил проучването и сред хора с какви политически възгледи е направено, Вайдел не се изтормози да каже. А Крах настоя, че сега АзГ искат край на войната в Украйна, обаче ги сравняват с нацистите, които през 1941 година нахлуват в СССР – хора, които искат войната да продължи. Той изрично каза, че след дизеловата сделка между Тръмп и Путин щяло да си проличи какво може сегашната германска дипломация. През това време руският външен министър Сергей Лавров даде да се разбере колко ѝ пука Русия от дипломация – когато беше срещата в Ню Йорк на Лавров с германския външен министър, той изчел официалната германска позиция, която от години се тиражирала пред света – че Русия е виновна за войната в Украйна. Това било пример да се търси диалог, иронизира Лавров, сякаш някой друг, а не Путин прати армията си да нахлуе в суверенна и призната от самата Русия Украйна и с фалшиви референдуми открадна украинска земя, при това не цялата, която е вписана в руската конституция, защото руската армия пета година не може да превземе всичко вписано – ОЩЕ: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО)

Изявите на Вайдел много добре кореспондират с думи на полския външен министър Радослав Сикорски: "Путин плащаше на един германски канцлер (Герхард Шрьодер) и съм сигурен, че държи на заплата още няколко политици": 

При всичкото това изопачаване, датският премиер Мете Фредериксен предупреди – Русия, за нещастие, не иска мир с нас и затова трябва да продължим да въоръжаваме Украйна и да се превъоръжаваме. "Ако Украйна падне, оставяме отворена вратата за руснаците да напреднат в Европа. Трябва да считаме Украйна за линия на защита за Европа. Ако това домино падне, вратата ще остане отворена за още атаки", предупреди тя. Но Financial Times публикува материал, че редица евролидери опитват да повлияят на Володимир Зеленски да се сдържа с критиките спрямо Доналд Тръмп, за да не се влошат нещата допълнително. "Критиките може да са верни, но не винаги е необходимо да се казва на глас" - думи на източник на FT. Унгарският премиер Петер Мадяр пък каза, че няма целева дата за влизане на Украйна в ЕС и напомни, че например Сърбия вече 15-20 години преговаря и не е близо до членство:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 15 октомври е имало цели 304 бойни сблъсъка (рекордът е 338) спрямо 260 на 14 октомври. Руснаците са хвърлили 271 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е със 7 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2551 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 75 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 7059 FPV дрона, което е с около 1180 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Цели 60 руски пехотни атаки са регистрирани от украинския генщаб за последните 24 часа в Покровското направление – там основната руска цел сега е Добропиля. Z-каналът "Два майора" вече говори за боеве в южните и северните покрайнини на самата Добропиля – потвърждение с геолокализирани видеокадри няма. Украинският военен телеграм канал "Офицер" отговаря, че руснаците опитват да се възползват от мъгливото време и пращат много често пехотинци на мотори към Добропиля, обаче украинските дронове се справят, а и времето става вече по-добро. Още 27 руски пехотни атаки са отчетени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. В района на Гуляйполе и западно от града, в Запорожка област, е имало 20 руски пехотни атаки. В Южнослобожанското направление, предимно източно, но и южно от град Вовчанск, са организирани 22 руски пехотни атаки. Продължава затишието в Славянското направление – при такъв огромен брой бойни сблъсъци за денонощие там има само 2 руски пехотни атаки по украински данни. "В сектора Славянск руските части не се стремят да разширят плацдарма си през канала Северски Донец-Донбас", пише руският Z-канал "Рибар", като не обелва и дума за съседното от север Лиманско направление (операция "Вивалди"), а "Два майора се тюхка, че ситуацията там остава тежка.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 149 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 108 от тях са с реактивни двигатели. Свалени са 114, 77 от които с реактивни двигатели. На 27 места в Украйна е имало попадения от преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи. Украинската спешна служба съобщава за пожар в Киев в частен жилищен имот и поразена нежилищна сграда, за 3 пожара в Черкаска област, включително в търговско предприятие (не се казва какво), за удар на руски дронове по промишлен обект в Запорожие и избухнал пожар на 500 квадратни метра, за руски въздушен обстрел и 4 ранени души в Одеса плюс уцелен обект на енергийната инфрструктура и щети по 7 жилищни сгради, и за трима ранени след удар с руски дрон по търговски център в Суми:

ЗАГЛАВНАТА СНИМКА Е ИЛЮСТРАТИВНА И Е ГЕНЕРИРАНА С CHATGPT, ИИ ИНСТРУМЕНТ НА OPENAI

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