Урок от Германия с Алис Вайдел как Русия печели умове, докато Путин настоява: Те започнаха (ОБЗОР - ВИДЕО)

"За нашата национална сигурност, за да има мир в Украйна, не трябва да имаме предвид само украинския интерес за сигурност, но и този на Русия. Това беше в миналото и това беше главната грешка отпреди 20 години – да не признаем руските страхове по отношение на сигурността им". Думите са на Алис Вайдел, лидер на крайнодясната германска партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), която в последните месеци се изстреля на върха в социологическите проучвания в Герамния. Заключението на Вайдел е част от нейно запомнящо се интервю за The Economist.
German AfD Leader Alice Weidel on Ukraine: We need to take Russia's security interests into account. Ignoring Russia's security interests has been the major mistake that we've made. https://t.co/j6qwMeiGpk— Clash Report (@clashreport) October 15, 2026
Всъщност интервюто е буквално учебник как се прокарва всяка една удобна за режима на руския диктатор Владимир Путин теза, за да се оформи мироглед, според който не Путин е виновен за войната в Украйна и турбуленцията в Европа, а самата Европа и Западът са виновни – сякаш те нападнаха с армия и те подклаждаха бунтове в суверенна държава, изпращайки наемници и войници да се преструват на патриоти, както стана от 2014 година насам в Донбас – ОЩЕ: Изтече видеозапис, разкриващ огромната лъжа, с която Путин започна войната в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)
Путин като пътеводна светлина за бъдещето на Германия и Европа
Най-интересеният момент от интервюто беше когато водещата го главна редакторка на The Economist Зани Минтън Бедоус директно попита Вайдел: "Можете ли да ми дадете едно доказателство, че Путин иска мир" и лидерът на АзГ отвърна: "А вие можете ли да ми дадете едно доказателство, че Зеленски иска мир". Съответно, Бедоус припомни как Зеленски постоянно предлага примирие и мир, дава различни варианти, но Кремъл само повтаря как "целите на специалната военна операция ще бъдат постигнати". Пореден пример – руският външен министър Сергей Лавров директно си каза, че нямало да има примирие, защото Зеленски тогава щял да се „напълни с оръжия“ - сякаш Русия не се пълни постоянно от Северна Корея и Китай – ОЩЕ: Колко лесно Китай помага на Русия да убива в Украйна: Пращаме ти всичко, без значение кой си
Reporter: Can you give me one piece of evidence that Putin is interested in peace? AfD leader Alice Weidel: Can you give me one piece of evidence that Zelensky is interested in peace? Reporter: Yes. https://t.co/LIFEBfDPVN— Clash Report (@clashreport) October 15, 2026
Lavrov: “There will be no ceasefire just so Zelensky can be supplied with weapons again” The Kremlin continues to mock US peace initiatives while blaming Ukraine for derailing the negotiations (how predictable). Russia’s foreign minister said that Zelensky was directly challenging Trump by criticizing the US-Russia agreement on diesel supplies. However, the Ukrainian president said that the Ukrainian Armed Forces would stop striking Russian oil refineries if they received additional interceptor missiles for air defense. After a three-day moratorium, Kyiv resumed its attacks, saying that Russia had continued striking Ukrainian energy infrastructure during that time. Russia did not observe the truce at all. And when it got hit back, it ran to complain to Trump. What a pathetic spectacle.— NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2026
Допълнително от наглото нахалство на Лавров и Путинова Русия – Зеленски поставял неизпълними условия специално да има избори в Украйна за президент. Зеленски поиска 2 месеца без никакви военни действия и обстрели, за да има избори, а Кремъл цинично каза, че дава 1 ден. Отделно, Лавров разви теза как Зеленски не искал сделката за руски дизел между САЩ и Русия, а искал ракети "Пейтриът", за да продължава да удря по руските рафинерии. Само че ракетите "Пейтриът" са оръжия, предназначени да свалят други ракети (може да свалят и дронове, и самолети), а не за поразяване на наземни цели, каквито са руските рафинерии – ОЩЕ:
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Russian Foreign Minister Sergey Lavrov rejected a ceasefire in Ukraine, claiming that a pause in fighting would allow Ukraine to “rearm” before hostilities resumed. He also criticized Zelensky’s position on holding elections, saying the conditions set by the Ukrainian president are unacceptable to Russia. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2026
Russia's Foreign Minister Lavrov: As for the diesel deal, this deal was proposed, and we supported it. But Mr. Zelensky has already publicly stated more than once, I believe: "Stop bothering me with this diesel deal. Give me Patriot missiles instead. I need to continue striking Russia's energy sector, including oil refineries." This is a direct challenge, and a rude one at that, to President Trump, who actively supported this deal and has publicly spoken about it more than once.— Clash Report (@clashreport) October 15, 2026
Господарят на Лавров – издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин – директно обвини Украйна: "Те започнаха". Каква е "логиката" му: украинците почнали да удрят по складовете на най-големите руски онлайн търговци Wildberries и Ozon, затова Русия почнала да отговаря уж реципрочно. А че Путинова Русия бомбардира безогледно още от 2022 година каквото види в Украйна и че украинците почнаха да отговарят на това чак над година и половина-две по-късно от старта на пълномащабната руска инвазия, наредена от Путин, не се чува и думичка в реториката на руския диктатор. Но той заяви, че украинците не трябвало да удрят не само по рафинерии, но и по дейта центрове, след като Русия първа удари дейта центрове в Киев, преди Украйна да подпали общо три центъра на "Яндекс" и един на "Сбербанк" дотук. А докато Путин говори, вчера и в Челябинск избухна пожар в района на Челябинския държавен ТЕЦ, но не стана ясно дали се е случило в ТЕЦ-а и каква е причината:
Putin acknowledged Ukrainian strikes on Russian oil refinery facilities yesterday, saying “some things were hit” while claiming the damage was “nothing serious.” He also criticized Ukrainian attacks on Ozon and Wildberries facilities and warned Kyiv to “think about the consequences.” Putin made the remarks in front of the owner of Wildberries. #Russia— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2026
Dense smoke is reported rising in Chelyabinsk near the Chelyabinsk State District Power Plant, visible even from the city center. The cause of the smoke is currently unknown. https://t.co/ZcCmPHSKAi— WarTranslated (@wartranslated) October 15, 2026
Това не попречи на Вайдел да вкара всички възможни опорки как Русия е непобедима – Украйна не може да спечели, войната вече била загубена: "За нещастие Украйна е твърде малка, за да победи Русия". В Бундестага Вайдел директно заяви, че докато правителството на Мерц продължавало да опитва да финансира "прокси войната" срещу "ядрената сила Русия, нашите европейски партньори дискретно се отдръпват". Кои са тези, които се отдръпват, не стана ясно – но от казаното от Вайдел се изясни, че това са САЩ т.е. Тръмп с дизеловата му сделка с Путин, а през това време, по нейни думи, Германия си рушала икономиката със санкции срещу Русия, защото не получава руски петрол и горива. През това време Великобритания реши да прати още крилати ракети Storm Shadow на Украйна, съобщи Bloomberg, след като Володимир Зеленски и британският премиер Анди Бърнам проведоха среща на 14 октомври – ОЩЕ: Макрон: От ключово значение е Украйна да разполага със средства да се отбранява (ВИДЕО)
German AfD Leader Alice Weidel on Ukraine: The Ukraine cannot win against Russia. It's impossible. The war is already lost. https://t.co/HYFUIztFGP— Clash Report (@clashreport) October 15, 2026
German AfD Leader Alice Weidel: While you attempt to finance the proxy war against the nuclear power Russia practically single-handedly, our European partners are already discreetly holding back. And while you approve one sanctions package after another, thereby ruining our own economy and public finances, the U.S. and Russia are negotiating diesel deliveries and other agreements for their mutual benefit.— Clash Report (@clashreport) October 15, 2026
Друго от лицата на АзГ – Максимилиан Крах, говори пред турския проект Clash Report в духа на реториката на Вайдел. Сътрудник на Крах – Цзян Г., беше осъден на 4,9 години затвор, защото е предавал секретна информация на китайското разузнаване. Сега Крах настоя, че най-опасният сценарий е германският канцлер Фридрих Мерц да увеличава риска от война с Русия, да я атакува и Русия да отговори, да има военно положение в Германия и Мерц да се разправи с опозицията – като АзГ. И Крах добави – САЩ смениха страната, американски долари финансират руската военна машина със сделката за дизела (300 000 тона първоначално за САЩ, което е малко над половината от дневното им потребление). Ако сега руските рафинерии бъдат атакувани с американски оръжия, САЩ ще се намесят да ги защитят, е тезата на Крах и според него със сделката за дизел между Тръмп и Путин вече е сложен край на войната в Украйна. Само че в противовес на неговите думи вече имаше две украински атаки срещу руска рафинерия и никаква намеса на САЩ в защита на Русия. Плюс това Украйна отдавна нанася ударите си на руска територия със свои оръжия и разработки, които прави съвместно с Европа – ОЩЕ:
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German AfD MP Maximilian Krah tells Clash Report that Chancellor Friedrich Merz could lead Germany into war with Russia and use it to target the opposition: What is the worst-case scenario? That Merz is increasing tensions with Russia, that he is leading Germany into war with Russia, and then using the state of war to go after the opposition. Finally he is attacking Russia, provoking a Russian counterattack, and then using the Russian counterattack to say we are in a state of war, and first we have to abolish the AfD. Merz is now a dangerous man because he has no hesitation about bringing all of Europe into war with Russia.— Clash Report (@clashreport) October 15, 2026
“America has switched sides in the war” That statement was made by Maximilian Krah, an AfD member of the Bundestag, in an interview with Clash Report. He linked it to Washington’s plans to purchase Russian diesel fuel. “When you start buying diesel fuel from Russia in such large quantities, you are effectively depriving Ukrainians of the ability to strike Russia’s oil industry, and you are giving money to the Russians. That means America has switched sides.”— NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2026
Вайдел заяви и от трибуната на Бундестага, че само под 10% от германците подкрепяли да се продължи с германската помощ за Украйна. Откъде са тези данни, кой и кога е направил проучването и сред хора с какви политически възгледи е направено, Вайдел не се изтормози да каже. А Крах настоя, че сега АзГ искат край на войната в Украйна, обаче ги сравняват с нацистите, които през 1941 година нахлуват в СССР – хора, които искат войната да продължи. Той изрично каза, че след дизеловата сделка между Тръмп и Путин щяло да си проличи какво може сегашната германска дипломация. През това време руският външен министър Сергей Лавров даде да се разбере колко ѝ пука Русия от дипломация – когато беше срещата в Ню Йорк на Лавров с германския външен министър, той изчел официалната германска позиция, която от години се тиражирала пред света – че Русия е виновна за войната в Украйна. Това било пример да се търси диалог, иронизира Лавров, сякаш някой друг, а не Путин прати армията си да нахлуе в суверенна и призната от самата Русия Украйна и с фалшиви референдуми открадна украинска земя, при това не цялата, която е вписана в руската конституция, защото руската армия пета година не може да превземе всичко вписано – ОЩЕ: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО)
German AfD Leader Alice Weidel: Not even 10% of Germans support further aid to Ukraine. Or, to put it the other way around, 90% of Germans oppose the continued burning of German taxpayers' money in Ukraine. Act accordingly. https://t.co/A0BX7qvYf3— Clash Report (@clashreport) October 15, 2026
German AfD MP Maximilian Krah to Clash Report: What did the Nazis do in 1941? They entered the Soviet Union and wanted to conquer it. What are we doing? We say, "Stop the war in Ukraine." The same people who blame us for being the new Hitler and wanting war blame us for our intention to stop the war in Ukraine.— Clash Report (@clashreport) October 15, 2026
Russia's Foreign Minister Lavrov: Mr. Wadephul, the German foreign minister, says: "I met with Lavrov. I made contact, and nothing came of it. Therefore, we will continue firmly supporting Ukraine." He read from a piece of paper the official position that Germany has been broadcasting to the entire world through every microphone and other device for years, condemning Russia for unprovoked aggression and so on. If he now describes this meeting as an example of willingness to engage in dialogue, then German logic has clearly begun to limp under the current elites.— Clash Report (@clashreport) October 15, 2026
Изявите на Вайдел много добре кореспондират с думи на полския външен министър Радослав Сикорски: "Путин плащаше на един германски канцлер (Герхард Шрьодер) и съм сигурен, че държи на заплата още няколко политици":
Polish Foreign Minister Sikorski: Putin has one German chancellor on his payroll, and I'm sure a few other politicians as well. https://t.co/QsxHCZXUI9— Clash Report (@clashreport) October 16, 2026
При всичкото това изопачаване, датският премиер Мете Фредериксен предупреди – Русия, за нещастие, не иска мир с нас и затова трябва да продължим да въоръжаваме Украйна и да се превъоръжаваме. "Ако Украйна падне, оставяме отворена вратата за руснаците да напреднат в Европа. Трябва да считаме Украйна за линия на защита за Европа. Ако това домино падне, вратата ще остане отворена за още атаки", предупреди тя. Но Financial Times публикува материал, че редица евролидери опитват да повлияят на Володимир Зеленски да се сдържа с критиките спрямо Доналд Тръмп, за да не се влошат нещата допълнително. "Критиките може да са верни, но не винаги е необходимо да се казва на глас" - думи на източник на FT. Унгарският премиер Петер Мадяр пък каза, че няма целева дата за влизане на Украйна в ЕС и напомни, че например Сърбия вече 15-20 години преговаря и не е близо до членство:
Denmark’s PM Mette Frederiksen: Russia unfortunately does not want peace with us. Therefore, we have to continue rearming ourselves. https://t.co/buy2wbcSHa— Clash Report (@clashreport) October 15, 2026
Denmark’s PM Mette Frederiksen: If we allow Ukraine to fall, I believe we will have opened the door for the Russians to advance into other parts of Europe. That is why we must continue to regard Ukraine as our line of defense for Europe. If that domino falls, the door will be open to further attacks, I believe.— Clash Report (@clashreport) October 15, 2026
Hungarian PM Péter Magyar says Ukraine’s EU accession process could take 15 or 20 years and currently has no target date. He argued that membership must be based solely on merit, pointing to Serbia, which began its European integration process around 15 years ago and is still not close to joining. #EU— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2026
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 15 октомври е имало цели 304 бойни сблъсъка (рекордът е 338) спрямо 260 на 14 октомври. Руснаците са хвърлили 271 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е със 7 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2551 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 75 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 7059 FPV дрона, което е с около 1180 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
Цели 60 руски пехотни атаки са регистрирани от украинския генщаб за последните 24 часа в Покровското направление – там основната руска цел сега е Добропиля. Z-каналът "Два майора" вече говори за боеве в южните и северните покрайнини на самата Добропиля – потвърждение с геолокализирани видеокадри няма. Украинският военен телеграм канал "Офицер" отговаря, че руснаците опитват да се възползват от мъгливото време и пращат много често пехотинци на мотори към Добропиля, обаче украинските дронове се справят, а и времето става вече по-добро. Още 27 руски пехотни атаки са отчетени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. В района на Гуляйполе и западно от града, в Запорожка област, е имало 20 руски пехотни атаки. В Южнослобожанското направление, предимно източно, но и южно от град Вовчанск, са организирани 22 руски пехотни атаки. Продължава затишието в Славянското направление – при такъв огромен брой бойни сблъсъци за денонощие там има само 2 руски пехотни атаки по украински данни. "В сектора Славянск руските части не се стремят да разширят плацдарма си през канала Северски Донец-Донбас", пише руският Z-канал "Рибар", като не обелва и дума за съседното от север Лиманско направление (операция "Вивалди"), а "Два майора се тюхка, че ситуацията там остава тежка.
Ukrainian forces cleared Russian troops from Zakharivka near Vovchansk as part of operations pushing Russian forces back in northern Kharkiv Oblast. The 429th Achilles Brigade, 420th ASTUR Unmanned Systems Regiment and 6th Rangers Special Operations Regiment took part. Ukrainian drones detected and struck an infiltrating Russian group. Surviving troops then raised their hands to surrender, with drone operators monitoring them until special forces arrived and took them prisoner. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2026
❗️Ukraine’s 3rd Army Corps says Lypove, Zelena Dolyna and Kolodiazi have been fully liberated from Russian forces during the fourth phase of Operation Vivaldi. Ukrainian troops raised the blue-and-yellow flag in all three settlements following their liberation. The corps says the operation is continuing and Ukrainian forces are not stopping at the positions already reached. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2026
RU 29th Army using a fundraised ATV to dump gravel into the river to restore the crossing in Velyka Novoselivka after the ukrainian airstrike destroyed the temporary bridge and pontoon link. 47.834445, 36.828881 @UAControlMap https://t.co/rEKLCToDqK https://t.co/WVXhijI4op— imi (m) (@moklasen) October 15, 2026
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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 149 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 108 от тях са с реактивни двигатели. Свалени са 114, 77 от които с реактивни двигатели. На 27 места в Украйна е имало попадения от преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи. Украинската спешна служба съобщава за пожар в Киев в частен жилищен имот и поразена нежилищна сграда, за 3 пожара в Черкаска област, включително в търговско предприятие (не се казва какво), за удар на руски дронове по промишлен обект в Запорожие и избухнал пожар на 500 квадратни метра, за руски въздушен обстрел и 4 ранени души в Одеса плюс уцелен обект на енергийната инфрструктура и щети по 7 жилищни сгради, и за трима ранени след удар с руски дрон по търговски център в Суми:
Cockpit footage. Ukraine’s 204th Tactical Aviation Brigade destroyed a Russian UAV during one of Russia’s mass drone attacks on Ukraine. #Ukraine https://t.co/8HVjwdLQyn— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2026
ЗАГЛАВНАТА СНИМКА Е ИЛЮСТРАТИВНА И Е ГЕНЕРИРАНА С CHATGPT, ИИ ИНСТРУМЕНТ НА OPENAI