Милиарди за нови ракети, нови Patriot: Зеленски е доволен след разговори с Тръмп и Рюте (ВИДЕО)

Каква точно ще е новата военна помощ, която САЩ ще окажат на Украйна срещу заплащане от Европа? Засега не е кристално ясно извън думите на американския президент Доналд Тръмп, че се готви да направи сделка за 17 ПВО системи Patriot (Пейтриът) в полза на Украйна - всъщност Тръмп каза, че имало една държава със 17 системи Patriot, готова да ги прати на Украйна: "Има една държава, която има 17 Patriot, подготвени за изпращане. Тази държава няма нужда от тях. 17-те ще бъдат изпратени или голяма част от 17-те ще отидат (в Украйна). Това може да стане много бързо".

President Trump said Patriot batteries and missiles will arrive in Ukraine "very soon, within days."



"We have one country that has 17 Patriots getting ready to be shipped. They're not going to need them. The 17 will go, or a big portion of the 17 will go to the war site. That… https://t.co/mmQpOpxtm4 pic.twitter.com/W5kitniVfI