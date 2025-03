"Мир чрез сила": Страните от ЕС без Унгария продължават с пълната подкрепа за Киев (ВИДЕО)

Европейският съюз поддържа своя подход за "мир чрез сила" в Украйна. Целта на стратегията е Киев да бъде във възможно най-силната позиция, с устойчиви военни и отбранителни способности. Това се посочва в документ, приет днес от 26 от 27-те държави в Европейския съвет. Очаквано, Унгария остана единствената страна, която не подкрепя документа.

Европейският съвет отново изрази подкрепата си за всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на Устава на ООН и международното право. Брюксел приветства всички усилия за постигане на такъв мир, се казва още в документа. Европейският съвет приветства съвместното изявление на Украйна и САЩ след срещата им в Саудитска Арабия на 11 март, както и предложенията за споразумение за прекратяване на огъня, хуманитарни усилия и възобновеното споделяне на разузнавателна информация от страна на Вашингтон. Европейският съвет призовава Русия да покаже истинска политическа воля за прекратяване на войната, пише в документа.

Страните от Евросъюза са готови да продължат с подкрепата за Украйна, за да се защитава тя ефективно от руското военно нападение, се допълва в текста. Европейският съвет потвърждава непоколебимата си подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, в рамките на нейните международно признати граници. Брюксел е готов да продължи да оказва натиск над Москва, включително и по пътя на санкциите и с продължаването на запора на руското имущество. Европейските лидери заявяват желание да допринесат за мирния процес в Украйна и за постигането на гаранции, които биха предотвратили ново руско нападение.

ЕС отбелязва, че Украйна има правото да избира собствената си съдба на основата на международното право. Съюзът е готов възможно най-скоро, когато условията са изпълнени, да започне преговорите за присъединяването на Киев по същество.

Към лидерите на 27-те страни се обърна и украинският президент Володимр Зеленски. Той се включи онлайн в съвета. Той призова санкционният натиск върху Русия да се запази, докато тя не започне да изтегля войските си от Украйна и напълно компенсира Киев за щетите, причинени от нейната агресия. Президентът също така призова за продължаване на борбата със схемите за заобикаляне на санкциите и опитите на Русия да финансира своите военни дейности.

"Ukraine urgently needs enhanced air defense systems and funding for artillery shells." - Zelensky said in his address to the European Council meeting

„Фактът, че дипломатическите усилия продължават, не означава, че Русия трябва да изпитва по-малък натиск. Това е решаващ фактор за намаляване на шансовете Русия да излъже. А ние всички знаем колко лесно Москва пренебрегва обещанията си – в един момент те дават думата си, а няколко часа по-късно това не означава абсолютно нищо. Ето защо трябва да продължим да тласкаме Русия към мир“, заяви той.

„Украйна спешно се нуждае от подобрени системи за противовъздушна отбрана и финансиране за артилерийски снаряди“, каза Зеленски в обръщението си към участниците в заседанието на Европейския съвет.

„Подкрепяме Украйна от първия ден и ще продължим да я подкрепяме сега, в бъдещите преговори и особено в мирно време, когато Украйна ще бъде държава членка на Европейския съюз“, увери през деня председателят на Европейския съвет Антониу Коща. В тази връзка няколко държави предупредиха, че Европейският съюз трябва спешно да изготви ясна пътна карта за пълноправно членство на Украйна в блока на фона на нарастващите опасения, че Унгария се опитва да подкопае шансовете на Киев. В съвместно писмо, получено и цитирано от Politico, висши дипломати от Швеция, Финландия, Дания, Латвия, Литва и Естония призоваха Брюксел да даде отговор "как решително да се ускори процесът на присъединяване на Украйна“.

За възможно най-бързото интегриране на Украйна в Евросъюза се обяви и литовският президент Науседа. Той предложи да се определи срок за присъединяването на Украйна към ЕС, като директно спомена датата 1 януари 2030 г.

Lithuanian President Nauseda suggested to set a date for Ukraine's accession to the EU: January First, 2030



He also stated: "As in 1938, we face a critical choice: allow the aggressor to escalate violence or stop it. We must disable the evil's ability to intimidate us by…"