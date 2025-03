Мирът на Путин с помощ от Тръмп: Над 3 години "специална военна операция" и Русия освободи руския град Суджа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ядрената държава-страшилище Русия, славеща се с втората армия в света, успя на старта на четвъртата година от войната с Украйна, която руският диктатор Владимир Путин нарича "специална военна операция", да си върне контрола над град с малко под 6 000 души население - Суджа. За целта на Путинова Русия ѝ се наложи да вика на помощ и десетки хиляди войници от Северна Корея. Нещо повече - има доста спекулации, че вероятно украинските военни са се изтеглили от Суджа и сега отстъпват на юг в Курска област заради натиска на САЩ да започнат истински мирни преговори. За такава версия - че изтеглянето на украинците от Курска област е било поискано като предпоставка за преговорите от Доналд Тръмп, например пише френският ежедневник Le Monde.

Russians on the streets of Sudzha and near "Pyaterochka" are showing how they "defended" the city by bombing it over the past seven months. pic.twitter.com/kszW3voiBw