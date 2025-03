Путин: Съгласни сме с предложението за примирие, но при определени условия (ВИДЕО)

Русия е съгласна с предложението за прекратяване на бойните действия, но при условия. Това заяви президентът Владимир Путин на пресконференция след срещата си с беларуския президент Александър Лукашенко. Според Путин, преговорите трябва да доведат до дългосрочен мир и да премахнат първопричините за украинската криза, предаде руската информационна агенция ТАСС.

"Ние одобряваме това, но има нюанси. Ето какви са те. Какво ще правим с тази територия в Курска област? Ако прекратим огъня за 30 дни, какво означава това? Че всеки, който се намира там, ще си тръгне без бой ли? А ние трябва да ги пуснем да си тръгнат, въпреки престъпленията, които са извършили срещу мирни граждани? Или че украинското ръководство ще ни заповяда да сложим оръжие? Че просто ще се предадем. Как ще стане това? Не е ясно", каза той.

Путин попита и как ще се решат останалите въпроси по дългата 2000 километра линия на съприкосновение. А там, както знаете, руските войски напредват по целия фронт. И там имаме сериозни възможности да блокираме цели големи бойни части на Украйна. За какво ще се използват тези 30 дни - за да може Украйна да продължи с принудителната мобилизация, за да може да снабди частите си с оръжия, да бъдат обучени нови войници, за какво? Тогава възниква въпросът: Как ще осигурим условия това да не се случи, как ще бъде упражняван контрол?", попита още Путин.

„Ще видим дали Русия се съгласи и ако не, това ще бъде много разочароващ момент за света“. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти в отговор на въпрос какво очаква от преговорите между пратеника Стивън Уиткоф и Владимир Путин.

