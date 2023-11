Молдова: Спираме да плащаме вноски в ОНД, готвим се за излизане

Още: НАТО призовава Русия да се изтегли от Молдова

Според проекторешението на Министерството на финансите на Молдова - сумата, предназначена за плащане на годишни членски вноски в международни организации през 2023 г., ще бъде намалена с 16 млн. леи (около 828 хил. евро). Намалението до голяма степен се дължи на факта, че Молдова вече няма да плаща такси за участие в Интерпарламентарната асамблея на ОНД и в седем организации на тази общност.

На фона на руската инвазия в Украйна властите в Кишинев обявиха постепенното оттегляне на Молдова от ОНД и вече денонсираха десетки споразумения, подписани в рамките на организацията.

През юли молдовският парламент гласува за оттеглянето на страната от парламентарната асамблея на ОНД, както и от редица споразумения в рамките на общността. Сред тях са такива, които предвиждат формирането на единно образователно пространство, снабдяване на граничната охрана със специално оборудване и обмен на информация за извънредни ситуации между участващите държави и др., съобщи радио "Свобода".

