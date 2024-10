Молдовският президент след референдума: Има безпрецедентна атака срещу демокрацията

Президентът на Молдова Мая Санду заяви, че има безпрецедентна атака срещу демокрацията, след като почти пълните резултати от референдума за европейскиото бъдеще на на страната й показват, че побеждава лагерът на противниците на присъединяването към ЕС, предаде Франс прес.

"Престъпни групи, действащи заедно с враждебни на нашите интереси чужди сили, атакуваха нашата страна с десетки милиони евро, лъжи и пропаганда, за да хванат страната ни в клопката на несигурността и нестабилността“, каза Санду след обявяването на частичните резултати от референдума за европейските амбиции на Молдова и от президентските избори.

"Имаме ясно доказателство, че тези престъпни групи са целели да купят 300 000 гласа – една измама с безпрецедентни мащаби. Тяхната цел е да подкопаят демократичния процес“, заяви Санду.

