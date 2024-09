Мощна руска атака по Сумска област на Украйна - няма ток и вода, проблеми с болници и училища (ВИДЕО)

Русия атакува град Конотоп в Сумска област на Украйна през нощта на 11 срещу 12 септември, като рани цивилни граждани, повреди училища и прекъсна тока и водоснабдяването, съобщи кметът Артьом Семенихин.

Най-малко 14 души са били ранени, съобщават местните власти. Последиците от нападението все още се разследват.

In Konotop, 14 people were injured as a result of a night strike. The city has a critical situation with power supply



According to the mayor, the energy infrastructure has suffered significant damage. There are interruptions in the city with water supply. The strike also hit… pic.twitter.com/tFsXBBh2gn