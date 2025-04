Има сделка: САЩ и Украйна подписаха споразумението за ключовите минерали (ВИДЕО)

Вашингтон и Киев постигнаха споразумение за достъп до природните ресурси на Украйна, предаде Bloomberg. Сделката ще предостави на САЩ привилегирован достъп до нови инвестиционни проекти за разработване на природните ресурси на Украйна, включително алуминий, графит, нефт и природен газ. Тя се разглежда като изключително важна за подхранване на добрата воля на Тръмп към Киев, тъй като администрацията му настоява да се сложи край на войната, започнала, когато Русия организира пълномащабното си нахлуване в Украйна преди повече от три години.

Новината потвърдиха и от CNN, като се позоваха на Министерството на финансите на САЩ. „Както президентът каза, Съединените щати са ангажирани да помогнат за улесняване на края на тази жестока и безсмислена война“, заяви министърът на финансите Скот Бесент в изявление.

„Това споразумение ясно сигнализира на Русия, че администрацията на Тръмп е ангажирана с мирен процес, съсредоточен върху свободна, суверенна и просперираща Украйна в дългосрочен план“, каза Бесент. „И за да е ясно, никоя държава или лице, което е финансирало или снабдявало руската военна машина, няма да има право да се възползва от възстановяването на Украйна“, категоричен бе той.

U.S. Treasury Secretary Scott Bessent: The new natural resources agreement signals to Russia that the Trump Administration is committed to a peace process centered on a free, sovereign, and prosperous Ukraine. This partnership shows both nations' dedication to Ukraine's…

Министърът на икономиката на Украйна Юлия Свириденко беше във Вашингтон, за да подпише от името на украинското правителство. Сред условията на споразумението са „пълна собственост и контрол“, които остават за Украйна, написа тя в X в сряда. „Всички ресурси на нашата територия и в териториалните води принадлежат на Украйна“, каза тя, добавяйки: „Украинската държава определя какво и къде да се добива. Недрата остават украинска собственост – това е ясно установено в Споразумението“, категорична бе тя.

Ukraine's Economy Minister Yulia Svyrydenko has confirmed that Ukraine and the US have signed an agreement to create a Reconstruction Investment Fund. The fund will be based on a 50/50 partnership, ensuring full Ukrainian control over resources. The agreement avoids any debt…