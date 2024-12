Москва пред сериозни проблеми: Една трета от съоръженията, доставящи гориво за армията й, са поразени

Една трета от съоръженията в Русия, доставящи гориво за окупационната армия на фронта, са поразени от украински дронове и ракети.

"Има статистика, има открити данни. Една трета (от обектите в Руската федерация – бел.ред.) са повредени в една или друга степен. Рсуия търпи сериозни проблеми с възстановяването им, защото говорим за вносно оборудване - предвид санкциите те имат големи проблеми с доставката на такова оборудване проблеми", заяви представителят на Главното разузнавателно управление на Украйна Андрий Юсов в интервю за YouTube канала на Центъра за борба с дезинформацията.

Той подчерта, че това са военни обекти, не цивилни цели.

"Става дума за петролни рафинерии, които захранват руската военна техника, продават петролни продукти и финансират войната срещу Украйна", обобщи Юсов.

